Perla Vatiero e Mirko Brunetti: cos’è successo dopo il Grande Fratello? Beccati così dai fan

Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono di nuovo una coppia? Ecco cos’è successo dopo il Grande Fratello: i due sono stati beccati così.

Dopo più di 6 mesi il Grande Fratello ha celebrato il suo vincitore: Perla Vatiero ha ottenuto il consenso del pubblico, battendo anche Beatrice Luzzi, favorita alla vittoria sin dal debutto. La storia tormentata tra Mirko e Perla, demolita dalla partecipazione a Temptation Island ha avuto una nuova occasione.

Mirko e Perla al Grande Fratello-foto mediasetinfinity- ilciarico.itDopo 5 anni insieme, di cui 4 di fidanzamento i due hanno lasciato il reality dei sentimenti divisi: Brunetti ha infatti scelto di viversi la relazione con Greta Rossetti, tentatrice conosciuta nel villaggio dei fidanzati.

Dopo un’estate lontani, i due a settembre si sono scambiati alcuni messaggi e questo ha messo in crisi la relazione con Greta. Il primo ad avere l’occasione di partecipare al reality di Cinecittà è stato proprio il ragazzo. Poi è entrata Perla, che ha avuto la possibilità di confrontarsi con l’ex fidanzato e infine Signorini non poteva che offrire a Greta di fare il suo ingresso nel reality. Il triangolo è durato poco più di una settimana visto che Mirko è finito in nomination ed è stato eliminato.

Senza Mirko nella casa, Perla si è comportata in modo composto e sincero. Ha avuto più confronti con Greta, con cui è riuscita anche a diventare amica. In seguito ha confessato di essere ancora molto legata a Brunetti e di volersi dare un’altra occasione una volta finito il format. Dopo l’annuncio della vittoria Perla è stata travolta dall’emozione, non si aspettava di vincere e il suo è un trionfo soprattutto personale. Grazie al Grande Fratello ha ritrovato il coraggio di viversi la sua storia con Mirko e ripartire da dove tutto è stato sospeso.

Mirko e Perla un amore ritrovato

Subito dopo la proclamazione della vittoria di Perla, Mirko ha raggiunto la fidanzata e non ha potuto fare a meno di abbracciarla. I due sono stati beccati mentre si scambiavano un bacio appassionato. Perla è felice di aver vinto, ma soprattutto di aver ritrovato il suo amore: lei e Brunetti hanno superato una prova difficile e ora sono certi che il loro amore merita di essere salvato.

“Non mi aspettavo di vincere, sono sincera. Quindi per me è davvero tanto emozionante, grazie. E soprattutto ho ritrovato lui, Mirko, l’amore.” Queste le prime parole dell’ex gieffina, dichiarazioni che hanno commosso i telespettatori e i tanti fan social della coppia.