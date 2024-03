Potrebbe esserci un motivo in più per smettere di fumare: se non perdi peso, è tutta colpa delle sigarette

Non riesci a dimagrire? Forse perché sei un fumatore incallito. I risultati di una ricerca che spazzano via i luoghi comuni

Il fumo è da lungo tempo una delle principali cause di malattia e morte evitabile in tutto il mondo. Tuttavia, smettere di fumare rimane una sfida per molti, nonostante la crescente consapevolezza dei danni che può causare alla salute.

In un mondo sempre più orientato verso uno stile di vita sano, la decisione di smettere di fumare è diventata una priorità per molte persone desiderose di migliorare il loro benessere complessivo. E oggi abbiamo un motivo in più: se vi dicessimo che può aiutarvi a perdere peso?

Il fumo è una delle principali cause di malattie croniche, come il cancro, le malattie cardiovascolari e le malattie respiratorie. È responsabile di milioni di morti premature ogni anno in tutto il mondo, non solo tra i fumatori attivi, ma anche tra coloro che sono esposti al fumo passivo. Inoltre, il fumo ha un impatto economico significativo, causando enormi costi sanitari e perdite di produttività.

La decisione di smettere di fumare porta con sé una serie di benefici immediati e a lungo termine per la salute. Subito dopo aver smesso, il corpo inizia a guarire: la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca diminuiscono, migliorando la circolazione e riducendo il rischio di malattie cardiache. Inoltre, i polmoni iniziano a ripulirsi, consentendo una respirazione più facile e migliorando la capacità polmonare nel tempo.

A lungo termine, smettere di fumare riduce significativamente il rischio di sviluppare malattie gravi come il cancro polmonare, le malattie cardiache e le malattie respiratorie croniche. Inoltre, migliora la qualità della vita, aumentando l’energia, la vitalità e la longevità.

Smettere di fumare non è facile e può essere accompagnato da una serie di sfide fisiche e psicologiche. Molti fumatori si trovano ad affrontare sintomi di astinenza, come irritabilità, ansia, depressione, aumento dell’appetito e difficoltà di concentrazione. Tuttavia, con il giusto sostegno e le risorse a disposizione, è possibile superare queste sfide e ottenere successo nel processo di cessazione del fumo.

Smettere di fumare ci può fare dimagrire

Tutto questo è vero. Ma oggi, forse, abbiamo un ulteriore motivo per farlo. Molte persone credono che quando si smette di fumare il rischio di ingrassare aumenta, ma in realtà un nuovo studio afferma che sia iniziare a fumare che fumare per tutta la vita possono aumentare significativamente il grasso addominale, soprattutto quello viscerale. Quest’ultimo termine si riferisce al tipo di grasso malsano situato all’interno dell’addome e associato a un maggior rischio di malattie cardiache, diabete, ictus e demenza.

Si tratta di uno studio condotto presso il Centro della Fondazione Novo Nordisk per la ricerca metabolica di base, in Danimarca, e resa disponibile online. Per giungere a questa conclusione, i ricercatori hanno utilizzato una forma di analisi statistica che ha coinvolto milioni di individui per determinare la relazione tra fumo e aumento del grasso addominale, combinando i risultati di diversi studi genetici per cercare relazioni. Hanno anche analizzato fattori come il consumo di alcol o il contesto socioeconomico.

Fumare per tutta la vita può causare un aumento del grasso della pancia. Ne sono convinti i ricercatori. Dunque, oggi avremmo un ulteriore motivo per smettere. Esistono numerose risorse disponibili per coloro che desiderano smettere di fumare. Programmi di supporto online, linee telefoniche, gruppi di sostegno e terapie comportamentali possono fornire il supporto e le strategie necessarie per affrontare con successo il processo di smettere di fumare. Inoltre, esistono farmaci e terapie sostitutive della nicotina che possono aiutare a ridurre i sintomi di astinenza e aumentare le probabilità di successo nel lungo termine.