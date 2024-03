Grande fratello, la coppia scoppia subito dopo la finale: altro che amore, parole al veleno

Subito dopo la finale del Grande Fratello una coppia è scoppiata. Ma di quale si tratta? Scopriamolo assieme!

Ormai da decenni è possibile trovare in quasi tutte le case una televisione. Un mezzo di comunicazione che continua ad essere molto apprezzato, per via della sua facilità di utilizzo, sia da adulti che da bambini. Basta cambiare canale con un telecomando, infatti, per accedere ai contenuti più disparati.

Vari i generi tra cui poter scegliere, con i reality show che sono riusciti nel corso degli ultimi anni ad attirare l’attenzione di una fetta di pubblico sempre più ampia. Basta pensare al Grande Fratello che riscuote ogni anno un notevole successo.

Grande Fratello, la coppia scoppia subito dopo la finale, ecco di chi si tratta: l’annuncio social

Proprio alcuni giorni fa si è conclusa l’ultima edizione del Grande Fratello che ha decretato la vittoria di Perla Vatiero. Tanti sono i volti noti e non che hanno varcato la porta rossa per mettersi in gioco tra le mura della casa più spiata d’Italia. Tra gli inquilini abbiamo avuto modo di vedere Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera che qualche anno fa hanno avuto una relazione.

Per questo motivo, il fatto che i due si siano ritrovati a partecipare assieme al Grande Fratello ha inevitabilmente destato un certo interesse. Ad attirare l’attenzione della cronaca rosa nostrana, però, è stato in particolare un episodio. Ovvero la rissa sfiorata tra Josh Rossetti, ovvero il fratello di Greta Rossetti, e Massimiliano Varrese. Quest’ultimo, una volta conclusa l’esperienza del Grande Fratello, avrebbe appreso della relazione fra Josh Rossetti e La Ferrera. A quel punto l’attore avrebbe rivolto un applauso ironico verso la sua ex.

Un gesto che avrebbe indispettito il compagno della donna, tanto da andare in escandescenze e iniziare ad inveire contro l’auto con a bordo l’attore. Una vicenda in seguito alla quale La Ferrera avrebbe deciso di porre fine alla sua storia con il fratello di Greta Rossetti. A tal proposito la donna ha pubblicato un post sul proprio account Instagram, sottolineando di essere: “profondamente rammaricata per tutto ciò che è accaduto di recente e mi rendo conto di aver commesso un grosso errore di valutazione. Mi scuso sinceramente per non essere stata l’esempio che avrei voluto essere, sia per le mie figlie che per tutte le donne”.

Ha quindi proseguito: “Essere donna significa anche avere il coraggio di ammettere i propri errori e di fermarsi quando è necessario. Per me, questo è il momento di farlo. Riconosco di essere stata poco prudente, ma so che la mia forza principale, il mio motore, saranno sempre le mie figlie. Oggi, ho chiara la mia strada per me e per loro. Chiedo scusa a tutte le persone che potrebbero essersi sentite toccate da quanto accaduto, forse anche per esperienze passate, che questo episodio ha richiamato alla mente”. Per poi concludere: “ Avete ragione: nessuna donna deve giustificare la violenza da parte di un uomo, verbale, psicologica o fisica che sia. […] Sto imparando e so che dagli errori si cresce più forti”.