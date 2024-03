Raimondo Todaro beccato così nei camerini di Amici: Anna Pettinelli mostra tutto – Video

All’interno del programma “Amici di Maria De Filippi”, i professori vengono trovati in situazioni particolari nei loro camerini. Ecco cosa è successo.

Il programma televisivo “Amici di Maria De Filippi” è uno dei talent show più seguiti dal pubblico italiano. Inoltre, venendo prodotto e trasmesso a partire dal 2001, è il talent più longevo all’interno della televisione italiana.

La fase Serale di “Amici” iniziato da qualche settimana (Foto Instagram @amiciufficiale – ilciriaco.it)La trasmissione è nata con l’idea di dare la possibilità a tantissimi giovani ballerini e cantanti di farsi notare e avviare una carriera professionistica. “Amici” è diviso in due fasi: il Pomeridiano e il Serale. La prima parte del programma è necessaria per i tre coach di ballo e i tre di canto di trovare i migliori talenti del canto e del ballo, mettendo alla prova gli allievi della scuola.

I ragazzi più meritevoli accedono alla fase finale della trasmissione, detta anche Serale. Durante il Serale, tre squadre si sfidano per evitare che uno dei propri membri finisca in eliminazione e debba abbandonare il programma. Le tre squadre sono formate dagli allievi di un prof di canto e quelli di uno di ballo. Dunque, Anna Pettinelli fa coppia con Raimondo Todaro, Rudy Zerbi con Alessandra Celentano, Emanuel Lo con Lorella Cuccarini. Tutte le sfide del Serale sono valutate da una giuria esterna, composta da: Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.

Durante il corso della prima puntata del Serale, sono stati già eliminati due concorrenti: il cantante Ayle e il ballerino Kumo. Tutti i loro compagni e i rispettivi coach sono rimasti profondamente dispiaciuti. Tuttavia, la gara prosegue e tutti gli allievi della scuola di “Amici” hanno dovuto fin da subito mettersi a lavorare per la settimana successiva. Nonostante l’eliminazione sia una cosa spiacevole, Maria De Filippi consiglia sempre tutti i concorrenti che lasciano il programma di vedere “Amici” come un trampolino di lancio e non un punto d’arrivo.

Anna Pettinelli riprende Raimondo Todaro così: che cosa stava facendo?

Durante il corso della produzione del programma, in particolare della fase Serale, allievi, professori e professionisti sono tutti concentrati nel costruire e realizzare le migliori performance di canto e di ballo. Infatti, dietro ad ogni singola esibizione è presente una macchina scenica e teatrale incredibile e pazzesca, che lascia sempre il pubblico a bocca aperta. Tuttavia, forse per scaricare la tensione e lo stress, in alcuni momenti i prof vengono “beccati” in situazioni particolari all’interno dei loro camerini. Ma che cosa è successo?

Negli scorsi giorni, la prof di canto Anna Pettinelli è entrata nel camerino del compagno di squadra Raimondo Todaro e lo ha trovato appoggiato vicino alla finestra. Ma che cosa stava facendo realmente? Avvicinandosi, Pettinelli nota che Todaro è molto intento ad osservare quello che avviene dalla finestra. Alla domanda “Che stai facendo?”, Raimondo si gira di scatto e confessa di passare il suo tempo in camerino ad osservare dalla finestra i propri allievi quando passano. È un modo per controllarli e capire se va tutto bene.

Raimondo Todaro, infatti, sostiene di riuscire a capire se i propri allievi danzatori stiano fisicamente bene oppure no, semplicemente guardando il modo in cui camminano. La Pettinelli scoppia a ridere, dicendo che il passatempo di Raimondo Todaro non sia affatto normale!