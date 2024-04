Belen Rodriguez lascia l’Italia? L’indizio in una foto: cosa sta succedendo

Belen Rodriguez ha preparato le valige ed è andata via, la show girl ha preso questa decisione in un momento sereno della sua vita.

Belen Rodriguez ha deciso di partire ed andare via, la show girl argentina ha lasciato i figli e i rispettivi padri e ha preparato le sue valige. La show girl argentina ha deciso di lasciare l’Italia? La foto che spiazza.

Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, ma la scelta arriva in un momento molto sereno della sua vita. La bella Rodriguez ha acquistato una nuova casa e pare che ci siano per lei diversi progetti lavorativi che bollono in pentola.

Belen Rodriguez in viaggio, dove è andata la show girl argentina

E proprio adesso che il periodo buio è ormai alle spalle e ha archiviato anche la relazione con Elio Lorenzoni, ha deciso di partire. È stata proprio Belen Rodriguez a mostrare le immagini dei bagagli pronti.

Come si vede dalle foto si tratta di due trolley extra lusso Louis Vuitton personalizzati con le sue iniziali. In realtà Belen è partita per le vacanze di Pasqua, i figli festeggeranno con i rispettivi padri e lei ha deciso di concedersi qualche giorno di vacanza. Inizialmente si era detto che fosse partita con il suo nuovo amore. Secondo quanto raccontato da Deianira Marzano, che ha condiviso una segnalazione ricevuta, pare che nella sua vita ci sia un uomo.

Nella segnalazione si diceva anche che Belen per il momento ha deciso di tenere nascosta la relazione e per questo ancora non avrebbe mostrato il volto della sua nuova fiamma. Dalle recenti pubblicazioni della show girl, però, compaiono anche i suoi amici più cari. Motivo per cui non si sa se sia una vacanza only friends o se con loro ci sia anche colui che sarebbe il nuovo compagno della show girl argentina.

Negli ultimi tempi si era detto che al suo fianco ci fosse Bruno Cerella, giocatore di basket argentino che avrebbe ripreso a frequentare. Ma lui stesso ha smentito tutto, dicendo che con Belen sarebbero solo amici. La vita sentimentale della show girl per il momento è top secret, pare che la Rodriguez non voglia più stare al centro dell’attenzione del gossip per i suoi amori. Un cambiamento che sarebbe stato dettato dalla nuova manager per salvaguardare futuri contratti lavorativi. Tra questi potrebbe esserci quello con Ballando con le Stelle. Come sempre sono solo supposizioni che – per il momento – non hanno alcuna conferma.