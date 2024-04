In questo caso è meglio aspettare un po’ prima di lavare i denti: le conseguenze possono essere serie

Fin da bambini ci è stato insegnato che dopo qualsiasi pasto bisogna subito correre a lavarsi i denti. Ma c’è sempre l’eccezione che conferma la regola.

Quanto spesso vi lavate i denti? Quanti minuti ci impiegate? E quanto tempo fate trascorrere tra l’assunzione di cibo e/o bevande a rischio carie e il passaggio di spazzolino e dentifricio? Sono solo alcune delle tante domande che ci si può porre per capire se e come ci si sta prendendo cura dei propri denti e delle proprie gengive.

Una stimata dentista, Christine Frank, parlando con i colleghi del sito Medial News Today ha elencato le buone abitudini da seguire per mantenere sani denti e gengive: spazzolarli regolarmente, ma non in modo aggressivo; utilizzare il fluoro per prevenire la carie, passare il filo interdentale almeno una volta al giorno, andare regolarmente dal dentista, evitare di fumare, limitare il consumo di cibi zuccherati e amidacei, bere parecchia acqua. Ma c’è un’altra regola – forse la più importante di tutte – che le è sfuggita.

L’errore da evitare a tutti i costi per la salute dei nostri denti

Il tema è quanto mai attuale: in questi giorni di festività pasquali in tutte le case c’è abbondanza di uova al cioccolato (al latte, fondente, bianco, con mandorle, e chi più ne ha più ne metta) e dolci di ogni tipo. Un grande piacere per il palato, ma una bomba a orologeria per i nostri denti. Un motivo in più, dunque, per far luce su come prendersene veramente cura, evitando dolori e guai futuri.

Una corretta igiene dentale presuppone l’uso dello spazzolino da denti almeno un paio di volte al giorno, oltre a un corretto impiego del filo interdentale. Ma occorre assolutamente evitare di commettere altri errori che hanno un impatto molto significativo sulla salute orale. Amanda Sheehan, igienista orale, spiega che non dovremmo mai e poi mai lavarci i denti dopo aver mangiato un pezzo (o due) di cioccolato. Dovremmo aspettare non meno di mezz’ora. Il motivo? L’attesa aiuta la saliva ad avere tempo più che sufficiente per fare il suo lavoro di pulizia naturale, e impedisce che il cioccolato si diffonda su tutti i denti e sul resto della bocca. In teoria, questa regola dovrebbe essere applicata a tutti gli alimenti che contengono acidi o zuccheri. Fatene tesoro…