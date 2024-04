La stanchezza primaverile non ti da tregua? Fai il pieno di energie con questa vitamina: la trovi in tantissimi alimenti

Se la stanchezza primaverile ti rende la vita impossibile allora ti conviene puntare su questa vitamina: ecco quale.

Presente in diversi alimenti, oppure in specifici integratori, questa vitamina è un vero toccasana per tutti coloro che non riescono a superare la stanchezza primaverile. Ecco come fare il pieno di energie con la giusta dose.

Se nella tua giornata senti che il cattivo umore e la stanchezza sono onnipresenti, ma soprattutto in primavera, allora non ti resta che fare il carico di energie: ecco come. La giusta soluzione potrebbe essere quella di integrare nell’organismo alcuni alimenti che aiutano a ritrovare la carica: ecco quali sono e come fare per inserirli in un piano alimentare.

Stanchezza primaverile e calo di energia? Ecco cosa devi assumere: le vitamine e gli alimenti giusti

Lo stile di vita contribuisce molto a rendere il nostro corpo al massimo della sua produttività. Questo vale sempre, ma soprattutto in primavera quando la stanchezza tende a farsi sentire con maggior peso. Per poter ripristinare i livelli di energia è necessario mangiare bene, ma soprattutto alcuni alimenti che aiutano di più rispetto ad altri.

Non solo la stanchezza, ma anche il cattivo umore, possono essere causati dall’assenza di queste vitamine all’interno del nostro corpo ovvero tutte quelle gruppo B, ma in particolare la B12. Come riportarle a livelli utili? Ovviamente il primo passo da fare è quello di scegliere nella dieta i cibi che ne contengono in quantità maggiore: vediamo quali sono.

Sono ricchi di vitamine B12 in particolare le fonti alimentari di origine animale come il pollo, il manzo, le uova, il pesce, latte e latticini. Per questo motivo infatti chi segue una dieta vegana e vegetariana spesso deve utilizzare integratori per sopperire alla mancanza di questa vitamina. Essa è infatti essenziale perché, se non trattata, può causare anemia, stanchezza, debolezza muscolare, ma anche problemi intestinali e danni ai nervi e all’umore. Per avere la certezza di averne bastano delle analisi del sangue.

Nel caso con gli alimenti non si riuscisse a integrare la vitamina B12 all’interno dell’organismo allora è consigliato utilizzare un integratore adatto. Questo può essere assunto ad esempio a colazione aggiunto ad alimenti come i cereali infatti è disponibile in forma orale. La vitamina B12, o cobalamina, è infatti di base una vitamina idrosolubile quindi risulta comoda da assumere.