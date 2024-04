Puoi anche non fare la dieta, ma (almeno) devi evitare questi 2 alimenti: il dietologo li sconsiglia a tutti

Non è necessario seguire una dieta rigida per perdere peso. Ma, secondo gli esperti, dovresti evitare sempre due alimenti.

Hai deciso che è arrivato il momento di perdere un paio di chili? Non è necessario metterti a “stecchetto” per tornare in forma. Tuttavia ci sono due cibi che proprio dovresti evitare.

Oltreché una questione estetica, perdere peso e, soprattutto, perdere grasso, è una questione di salute. I chili di troppo non sono salutari e possono compromettere la salute del cuore, della schiena e delle articolazioni. Senza contare che, molto spesso, il sovrappeso si accompagna ad altre malattie come colesterolo, diabete di tipo 2 e ipertensione.

Se i chili da perdere sono tanti allora è sempre bene rivolgersi ad un nutrizionista esperto e non fare di testa propria perché si rischia di commettere errori gravi che possono incidere sulla salute. Se, invece, non hai patologie ma vuoi solo liberarti una volta e per tutte di 2-3 chiletti di troppo, allora puoi fare da sola. Ma attenzione: niente diete da fame.

Le diete da fame non solo sono nocive ma sono anche poco utili poiché fanno rallentare il nostro metabolismo. E se il metabolismo rallenta, smette di bruciare calorie e, a quel punto, dimagrire diventerà impossibile. Gli esperti consigliano di non mettersi a dieta ma, piuttosto, cambiare abitudini. In particolare è importante eliminare due tipi di cibi dalla nostra alimentazione.

Dimagrisci senza dieta se elimini questi 2 cibi

Dieta? No grazie! Molto meglio rivedere il proprio stile di vita a 360 gradi e adottare buone abitudini che non solo ci facciano dimagrire ma che ci facciano restare in forma per sempre. Secondo gli esperti di nutrizione per perdere peso e migliorare la salute dovresti subito mettere al bando due tipi di alimenti.

La colazione è il pasto più importante della giornata. Ma è fondamentale farla come si deve. Fare una buona colazione non significa mangiare molto ma, piuttosto, significa nutrire l’organismo con tutte le sostanze che gli servono. Per dimagrire – come spiega il dottor Michael Mosley- devi partire proprio dalla colazione. No agli zuccheri! Non solo gli zuccheri bianchi. Devi dire addio in generale a tutti i cibi dolci a colazione.

La spiegazione è semplice: gli zuccheri fanno alzare in fretta la glicemia. Ma dopo un paio di ore si abbassa e tu avrai più fame di prima e mangerai ancora. Per evitare che ciò accada, a colazione prediligi cibi nutrienti come avocado, uova, fesa di tacchino o tofu.

Il secondo cibo da evitare sono i cereali raffinati: pasta, pane, crackers, grissini, focaccia. Sono privi di nutrienti ma ricchi di calorie. L’esperto consiglia di sostituirli con cereali integrali che sono ricchi di fibre e di vitamine. Via libera, quindi, a grano saraceno, orzo e segale integrale e riso selvatico. E, infine, ricorda di mangiare sempre proteine ad ogni pasto: saziano e ti aiutano a non perdere massa muscolare.