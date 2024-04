Whatsapp si aggiorna con tantissimi nuovi e divertenti sticker: ecco i più carini

Nuovo aggiornamento per WhatsApp che adesso permette agli utenti di utilizzare dei nuovi e simpaticissimi sticker: ecco i migliori.

Tra i vantaggi dell’era moderna c’è sicuramente l’aggiornamento continuo delle applicazioni più utilizzate. Se un tempo, infatti, bisognava attendere le nuove versioni per almeno un anno e acquistare nuovamente il software, adesso basta possederlo per ottenere tutti gli aggiornamenti che vengono sviluppati.

Il vantaggio è palese, visto che in caso di acquisto si spende una volta sola e diventa ancora maggiore nel caso in cui si tratti di applicazioni (oggi funziona così per la maggior parte) che sono totalmente gratuite già al lancio. In tal senso WhatsApp non fa alcuna eccezione, la piattaforma di messaggistica istantanea di Meta si aggiorna costantemente e la versione attuale è completamente differente rispetto a quella che chiunque di noi ha sperimentato al suo primo accesso.

Gli aggiornamenti possono riguardare ogni aspetto dell’applicazione, dal layout della chat al numero di utenti inseribili all’interno di un gruppo, dalla possibilità di creare macro gruppi (le community per intenderci) e mandare una solta volta un messaggio collettivo a centinaia di persone appartenenti a gruppi differenti a quella di creare un sondaggio per i partecipanti della chat e facilitare l’organizzazione di un evento.

I cambiamenti sono tanti e tali nel corso dell’anno che è letteralmente impossibile starci dietro, motivo per cui esistono diversi portali che si occupano di aggiornare gli utenti WhatsApp su quelli che sono i cambiamenti presenti nell’ultima versione. Il più noto e seguito è sicuramente WABetainfo, portale che si occupa di scoprire in anticipo le feature che si trovano ancora in fase di beta testing e che dunque arriveranno nei mesi successivi.

WhatsApp si aggiorna con nuovi sticker: ecco quali sono i più carini

In questi anni WhatsApp ha aggiunto numerose feature che sono state richieste a gran voce dall’utenza, poiché magari si trattava di funzionalità presenti in altre applicazioni. Una di queste sono gli stickers, richiesti a lungo e finalmente parte anche delle opzioni di comunicazione nella chat della piattaforma meta.

Nella loro prima versione, gli stickers sono arrivati in versione limitata. Con successivi aggiornamenti WA ha permesso agli utenti di scaricarne di nuovi, creati appositamente da aziende esterne, dallo store interno all’applicazione. Un recente aggiornamento ha invece consentito agli utenti di creare dei nuovi sticker senza dover ricorrere a quelli creati da aziende terze.

Tutti gli sticker creati sono a disposizione della community, ma per usufruirne al momento bisogna sempre e comunque ricorrere allo store. WABetainfo ha svelato però che nella versione Android 2.24.9.18, ancora in fase di test, sarà possibile scaricare nuovi sticker senza necessità di lasciare la chat in cui ci si trova.

Una modifica importante, poiché consente a chi li utilizza di velocizzare enormemente la ricerca e l’utilizzo dell’adesivo adatto al contesto comunicativo in cui si trova. Attualmente non è possibile vedere tutti gli sticker che saranno presto a disposizione di tutti gli utenti, ma grazie al noto portale ne abbiamo avuto un’anteprima.

Come potete vedere dalla foto poco sopra, alcuni sono davvero molto simpatici e potrebbero entrare di diritto tra i preferiti di moltissimi utenti. Non resta che attendere l’arrivo dell’aggiornamento sul Play Store per poter vedere quanti e quali altri sticker vale la pena di aggiungere alla propria “Collezione”.