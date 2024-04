Endless Love anticipazioni: clamoroso arresto, scoperta choc per Emir

La nuova soap opera turca di Canale 5, Endless Love, promette grandi colpi di scena ai suoi telespettatori nelle prossime puntate in onda

La programmazione degli episodi inediti di Endless Love continua con successo su Canale 5. I telespettatori sono sempre più curiosi di scoprire cosa accadrà ai protagonisti della soap turca, che sta continuando a riscuotere grande successo di pubblico.

Le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che ci saranno diversi drammi in arrivo. In particolare, due tra i protagonisti più amati saranno arrestati, a causa di una verità nascosta. Sin dalle prime puntate, l’omicidio commesso da Ozan e Nihan è protagonista di ogni vicenda. Tuttavia, ben presto si scoprirà come sono andate realmente le cose e per alcuni personaggi della soap, non mancheranno spiacevoli risvolti.

Dramma in arrivo nelle nuove puntate di Endless Love: i due protagonisti in prigione

La soap turca Endless Love ruota intorno al mistero dell’omicidio di Linda, in seguito al quale Nihan ha sacrificato il suo amore per Kemal, al fine di proteggere il fratello e non farlo finire in prigione. Tuttavia, le cose non sono andate come sembrano e Kemal sembra esserne a conoscenza. L’uomo è convinto dell’innocenza di Nihan e Ozan ed è pronto a tutto per dimostrarla. Infatti, riesce ad ottenere grazie a Tufan, i filmati che scagionerebbero il fratello di Nihan, puntando il dito contro il vero colpevole.

L’uomo vuole infatti incastrare Emir, dimostrando che è stato lui a istigare l’omicidio. Difatti, una volta arrivato alla polizia , il commissario gli confermerà che Ozan non è colpevole, ma la colpa è solo di Emir. Nonostante Kemal gli chieda di essere discreto durante l’arresto, l’uomo non seguirà il suo consiglio ma si farà travolgere dalle vicende. La polizia infatti, farà irruzione nel corso di un evento di beneficenza che si terrà presso la sede della Holding Kozcuoğlu.

I due uomini verranno portati al commissariato, presso il quale inizierà il loro interrogatorio. Il primo sarà proprio Ozan, che ammetterà di essere innocente e di aver sparato solo perché pensava che la pistola fosse scarica. A sua discolpa invece, Emir dirà che quella era solo una trappola di Karen per rubargli dei soldi. Alla domanda su dove si trovi Linda, tuttavia Emir non saprà rispondere e verrà messo molto in difficoltà.

Lo stesso Kemal, insieme a Nihan, aveva scoperto il segreto dietro l’omicidio di Linda. Un giorno, l’uomo si era diretto nel punto in cui doveva essere sepolto il copro della ragazza, ma non vi aveva trovato nulla. Nihan lo aveva riferito a Emir, che per giustificarsi, aveva rivelato che il corpo fosse stato trasferito in un cimitero. Tuttavia, sembra che il castello di bugie realizzato da Emir, crollerà presto.