Michelle Hunziker, nuova avventura in arrivo per lei: questa proprio non se l’aspettava nessuno

Una nuova avventura in arrivo per Michelle Hunziker, ancora una volta la conduttrice televisiva spiazza tutti: ecco cosa ha in programma

La sua presenza sul piccolo schermo è già da tempo immemore irrinunciabile, a dir poco, per i tantissimi ammiratori. Michelle Hunziker è una star di prima grandezza in tv, un volto iconico sin dalla seconda metà degli anni Novanta, per una carriera che si è rivelata lunga e ricca di soddisfazioni, e ancora altre ne promette.

Sembra incredibile che Michelle sia sulla scena praticamente da trent’anni, avendo del resto iniziato da giovanissima a farsi notare nel mondo dello spettacolo. La splendida showgirl italo svizzera è ormai ‘di casa’ per tutti gli italiani, dai quali si è fatta amare ed apprezzare per il suo stile inconfondibile, carico di entusiasmo, allegria ed empatia. Un sorriso contagioso, quello di Michelle, immortalato dalle pubblicità e dai tanti programmi tv che l’hanno vista protagonista in questi anni.

Il celebre volto di Striscia la Notizia, Zelig, Festivalbar, Scherzi a Parte, Paperissima e molte altre trasmissioni ancora è entrato nella storia della tv italiana e nel cuore di tutti, grazie a una presenza scenica notevole, oltre che un fascino che sembra eterno e immutabile. A 47 anni, Michelle appare ancora una ragazzina, in splendida forma.

Un ulteriore passo importante nella sua carriera è stato quello di potersi godere un programma tv tutto suo, Michelle Impossible, che ha ricevuto grande entusiasmo da parte dei fan e della critica. Ma una come lei, sempre in attività, pensa già a una prossima avventura.

Michelle Hunziker, il grande sogno che non aveva mai raccontato: rivelazione improvvisa sui social

In realtà, in questo caso parliamo di ciò che la aspetta una volta conclusa la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Cosa che al momento sembra ancora abbastanza lontana, ma Michelle, a quanto pare, ci sta pensando.

Da sempre molto legata alle sue origini, Michelle sogna di tornare nella sua Svizzera, in un habitat che conosce bene e nel quale è cresciuta. In uno scenario agreste e quasi incantato.

“Il mio sogno è dormire in un fienile, magari il mio in un futuro“, ha scritto a corredo di una foto sulle sue storie Instagram. Una sorta di ‘buen retiro’, una volta lasciatasi alle spalle gli impegni professionali che hanno da sempre caratterizzato la sua vita.