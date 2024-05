Una lieta notizia in arrivo per l’ex Uomini e Donne Roberta Di Padua? L’indizio social che non lascia più spazio a dubbi.

Negli ultimi anni il pubblico ha imparato a conoscere Roberta Di Padua, indiscussa protagonista del dating show nonché ‘rivale’ di Ida Platano. Difatti non è mai corso buon sangue tra le due donne manifestando un atteggiamento ostile reciproco, specialmente durante la contesa di qualche cavaliere.

Ora l’ex dama ha trovato la sua felicità, a discapito dell’hair-stylist siciliana, poiché sta vivendo il suo sogno romantico con Alessandro Vicinanza – benché vi fossero state voci di crisi, prontamente smentite.

Procede a gonfie vele e proprio per questo si parlerebbe già di un presunto lieto annuncio? I fan della coppia ancora increduli ma felici, pronti a festeggiare. Infatti, a tal proposito, è emerso dal web un indizio che lascerebbe poco spazio ai dubbi nonostante qualche interpretazione. È difficile arrivare ad una conclusione in quanto sarebbero solamente mere ipotesi, meglio aspettare, invece, una conferma da parte dell’amatissima star del programma tv, qualora lo ritenga opportuno.

Uomini e Donne, il dolce segreto di Roberta: l’indiscrezione

Roberta e Alessandro si amano alla follia. A riguardo, l’ex dama del Trono Over si sarebbe così espressa nei confronti del suo fidanzato, attraverso un’intervista per il magazine di Uomini e Donne: “contro ogni pronostico, va tutto molto bene. Alessandro è un uomo presente, attento, mi fa sentire amata, desiderata. Ogni giorno mi dà certezze in più“. Concludendo con le seguenti parole: “si è dimostrato una persona che si lascia andare, sia con i gesti che con le parole. Con lui è tutti i giorni San Valentino“.

Una vera e propria dichiarazione d’amore, gridando al mondo quel sentimento che li unisce. Perciò, benché precoce, non si escluderebbe l’ipotesi di una gravidanza: Roberta Di Padua, quindi, aspetta un figlio? Creatasi tale supposizione alla luce di uno scatto social in cui è immortalato il basso ventre della bellissima, che si tocca la pancia con le mani, come a proteggere una creatura – oltretutto tra i vip è consuetudine annunciare la lieta notizia in questo modo – ma non vi è nulla di certo.

Infatti trattasi di rumors privi di fondamento perché quella foto potrebbe celare mille significati. Infatti è menzionato il profilo di una pagina social che rimanda a un marchio di gioielli di cui la stessa Roberta parrebbe essere la testimonial: dunque, le mani in vista solo per mostrare l’anello indossato? Naturalmente, difficile stabilirlo con certezza finché non sia proprio la diretta interessata a confermare o rilasciare dichiarazioni in merito a questa presunta ‘dolce attesa’.