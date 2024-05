“Ti penso”, Sonia Bruganelli e il lutto che le ha cambiato vita: le tristi parole

Sonia Bruganelli ha avuto un lutto che le ha cambiato la vita. Il retroscena della ex di Paolo Bonolis che nessuno conosceva.

Sonia Bruganelli è una delle opinioniste di reality più popolari. Il suo successo è arrivato con il Grande Fratello, poiché prima la ex di Paolo Bonolis lavorava in televisione soltanto dietro le quinte. Dopodiché si è costruita una professione commentando in studio quello che fanno i concorrenti impegnati nei reality e ora sta lavorando per l’Isola dei Famosi. L’opinionista ha dimostrato di avere una personalità forte e di essere molto adatta a lavorare nel piccolo schermo.

La Bruganelli è un personaggio controverso che piace e non piace ai telespettatori. Tuttavia, tutti le riconoscono una personalità forte e telegenica ed è per questo motivo che come personaggio funziona molto bene. La 50enne romana dai grandi occhioni azzurri ha però una carriera televisiva molto solida alle sue spalle. Dopo aver lavorato come modella, grazie alla sua bellezza, ha lavorato come talent scout nei programmi di Paolo Bonolis, al quale è stata legata sentimentalmente per anni.

Sonia Bruganelli e il devastante lutto: le sue parole sono commoventi

Sonia Bruganelli è molto seguita sui social e recentemente ha lasciato un messaggio che ha fatto commuovere tutti e che riguarda una persona cara che è scomparsa. L’opinionista ed ex moglie di Paolo Bonolis ha postato una storia sui social rivolta a chi non c’è più nella sua vita e riguarda un lutto che l’ha fatta soffrire particolarmente. Le sue parole sono davvero tristi e i follower hanno pianto con lei.

“Ti penso davanti al mare, il tuo “stare” preferito papà”. Queste sono le parole dell’opinionista dell’Isola dei famosi che ha lasciato su Instagram in una storia che ritrae un mare in tempesta. Il padre della ex di Paolo Bonolis è morto recentemente, nel 2019, a causa di un aneurisma e ha lasciato un grande vuoto nella vita di Sonia Bruganelli. Lo ha svelato lei stessa a Verissimo dove ha raccontato quella tragedia.

L’opinionista era stata avvisata dalla madre al telefono e da lì le è crollato il mondo addosso. La Bruganelli ha raccontato che suo padre era particolare perché era spesso lontano per lavoro, ma nonostante ciò era molto legata a lui. Lo ha paragonato a un nido e ha dichiarato a Verissimo: “quando ti rendi conto che la tua vita va avanti senza che lui torni indietro, lì fa più male”.