Un posto al sole, retroscena sull’attrice Giorgia Gianetiempo: fulmine a ciel sereno

Dopo tanti anni è arrivato il racconto su Giorgia, l’attrice che interpreta Rossella nell’amatissima serie di Rai3, cosa ha fatto sul set.

Giorgia Gianetiempo è una delle attrici più amate di Un Posto al Sole, tra le più giovani interpreta il personaggio di Rossella, figlia di Silvia e Michele. Dopo tanto tempo è arrivata una verità che nessuno si sarebbe aspettato sulla ragazza.

Una sorta di fulmine a ciel sereno che ha spiazzato davvero tutti. Rossella è amatissima e negli ultimi tempi il suo personaggio ha dovuto affrontare moltissime sfide, ma in un modo o nell’altro, riesce sempre a farcela e ad andare avanti, dimostrando una grande forza e grinta.

La verità sull’attrice che interpreta Rossella, il racconto del collega attore

A parlare di Giorgia Gianetiempo è stato un altro attore amatissimo di Un Posto al Sole, Lucio Allocca, che nella soap opera di Rai 3 interpreta proprio il nonno di Rossella. Entrambi fanno parte del cast ormai da tantissimi anni e lui ha voluto raccontare cosa è accaduto quando ha conosciuto per la prima volta Giorgia, che a quei tempi era solo una bambina.

Allocca ha raccontato che quando è arrivato per la prima volta sul set di Un Posto al Sole Giorgia aveva solo 10 anni e si avvicinò a lui chiedendogli se si ricordasse di lei perché erano stati assieme sul set di “Una donna per amico”. In un’intervista per TeleSette ha spiegato: “(…) All’epoca aveva solo 5 anni, è stato un caso incredibile ritrovarci poi a Un posto al sole (…)“. Nel tempo hanno stretto un fortissimo legame, proprio come nonno e nipote lo hanno nella soap opera.

Entrambi hanno dovuto dire addio a Carmen Scivittaro, l’attrice che interpretava Teresa e che è stata portata via da un brutto male. Per Lucio Allocca è stato un dolore terribile, la sua morte gli ha lasciato un grandissimo vuoto dentro a lui come a tutti gli attori. A lei è stata dedicata una puntata speciale, il personaggio di Teresa è stato fatto morire proprio come l’attrice e nel corso dei funerali finti erano tutti realmente commossi.

“Quando è mancata le è stata dedicata una puntata speciale e durante il funerale le nostre lacrime erano tutte autentiche. Ha lasciato in me un vuoto incolmabile”, questo il racconto di Lucio Allocca. Ancora oggi per lui, come per tanti attori che lavorano da sempre a Un Posto al Sole, l’assenza di Teresa è qualcosa di davvero doloroso.