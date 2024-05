Flebo di vitamine e ozonoterapia: pro e contro dei due trattamenti più amati dalle star

Le flebo di vitamine e l’ozonoterapia sono l’ultima frontiera tra i trattamenti amati dalle star ma hanno veramente senso?

Sicuramente è importante considerare che questo tipo di approccio ha pro e contro ma soprattutto che prima di intraprendere percorsi invasivi è sempre indispensabile fare ricorso al proprio medico e valutare con uno specialista quelli che sono o meno i trattamenti consoni da seguire.

Di tendenze e mode, anche quando si tratta di trattamenti estetici, ce ne sono sempre di nuove, soprattutto tra le star. Ovviamente però non è detto che funzionino sempre e soprattutto che siano utili allo scopo. Resta sempre valida la considerazione soggettiva, non tutti rispondono ugualmente al medesimo approccio e soprattutto non tutti sono idonei a seguire un determinato trattamento.

Flebo di vitamine e ozonoterapia, pro e contro

Sembra che questa tendenza stia spopolando, da Belen Rodriguez a Chiara Ferragni, sono tantissimi i personaggi che farebbero uso di questi strumenti. Che da sempre i vip cerchino di apparire al meglio mediante trattamenti di ogni tipo è una cosa ormai abbastanza nota, Michelle Hunziker ha provato la crioterapia, Kim Kardashian usa il laser sulla pancia per averla piatta, Ilary Blasi si focalizza sul trattamento antiage Morpgeus8.

Tra le donne del mondo dello spettacolo che hanno provato la Vitamin Drip ci sono Rihanna e Paris Hilton, sembra una vera ossessione che ha colpito anche in Italia tra Elisabetta Gregoraci, Melissa Satta, Tommaso Zorzi. L’ozonoterapia invece è un’alternativa che sfrutta appunto proprio la capacità di questo elemento, anche i vip nostrani ne hanno sperimentato la funzionalità come la Ferragni e la Rodriguez pubblicando sui social talvolta le immagini.

Sono veri e propri infusi endovenosi che vengono iniettati per disintossicare il corpo. Le flebo possono quindi variare e permettono una ossigenazione del sangue. Ovviamente è essenziale che vengano fatti in centri specializzati e all’avanguardia, dove tutto venga trattato a norma perché i risvolti possono essere molto gravi per la salute se ci sono errori. Ci sono due possibilità, il sistema ad ozono che prevede il prelievo del sangue che viene fatto circolare in un sistema esterno che ossigena tutto e lo ripristina nell’organismo.

L’altro, quello che riguarda le vitamine invece, prevede flebo di antiossidanti che hanno un beneficio diretto sulla pelle. Gli antiossidanti riducono gli stati infiammatori e vengono assorbiti dall’organismo. Sono utili per l’antiaging ma non solo, anche nella prevenzione dei tumori, contro una serie di condizioni che sorgono in età avanzata e che sono legate proprio all’infiammazione. Le flebo sono sicure ma anche in questo caso dipende sempre da dove si effettua il trattamento quindi non bisogna mai abbassare la guardia né ricercare a tutti i costi super sconti e prezzi promozionali quanto personale abile e qualificato.