L’errore grave che fanno tutti: il dentista dice chiaramente che così si provocano danni assurdi

Un esperto dentale ha rivelato cosa sbagliano le persone quando si lavano i denti e quali errori possono causarne lo scolorimento

Lavarsi i denti in un certo modo può fare una grande differenza nel farli apparire bianchi. Un dentista ha spiegato come un semplice errore che le persone commettono quando si lavano i denti può farli diventare gialli.

Si tratta di un procedimento facile da fare ma spesso trascurato da molti. Il dottor Ferakh Hamid di Aesthetique Dental Care ha individuato l’errore semplice ma spesso trascurato che porta all’ingiallimento dei denti e ha condiviso i suoi migliori consigli su come mantenere il sorriso luminoso.

Addio denti gialli: ecco l’errore da non commettere

Un importante dentista ha rivelato l’errore comune che fa sì che molti dei suoi pazienti si ritrovino con denti gialli e scoloriti. In un avvertimento rivolto al pubblico dal dottor Ferakh Hamid, un dentista con sede nel Regno Unito con più di 20 anni di esperienza nel settore, ha esortato le persone ad assicurarsi di bagnare adeguatamente i loro spazzolini. L’esperto ha infatti affermato che applicare il dentifricio direttamente sui denti senza abbastanza acqua è una delle principali cause di denti macchiati. All’inizio, la spazzolatura a secco potrebbe sembrare utile per eliminare le macchie superficiali, ma senza acqua il dentifricio non si stende bene.

Ha anche messo in guardia da un altro fattore che contribuisce regolarmente al problema: lavarsi i denti troppo presto dopo aver mangiato o bevuto cibi acidi, come pomodori e succo d’arancia. Se hai appena mangiato cibi acidi, come agrumi, pomodori o soda, i tuoi denti potrebbero essere troppo deboli per ottenere i benefici dello spazzolamento. Infatti i denti sono ricoperti da uno strato protettivo, chiamato smalto.

I cibi acidi possono corroderlo, quindi lavandoli subito dopo, si potrebbe spostare maggiormente l’acido intorno alla bocca e non ottenere i benefici del lavaggio, ha detto il dottor Hamid. Lavarsi i denti subito dopo aver mangiato cibi acidi “rivela lo strato più giallo sottostante e fa sembrare i denti più gialli”, ha detto. Altri dentisti, come il dottor Ezzard Rolle della Columbia University, professore assistente di medicina dentale, sono d’accordo con il dottor Hamid.

Tuttavia, non tutti sono d’accordo con il dottor Hamid sulla spazzolatura a secco. L’aggiunta di acqua allo spazzolino ammorbidisce troppo le setole, rendendole meno efficaci contro la placca, ha scritto in una sessione di domande e risposte online il dottor Michael Formenius, un dentista con sede a Dubai. Al contrario, il dottor Hamid sostiene che l’ammorbidimento delle setole può effettivamente essere un vantaggio in termini di salute dentale.