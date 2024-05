Computer gratis col Bonus PC: domande già aperte ma solo per ISEE entro 20.000 euro

Col bonus PC puoi ottenere un computer gratis. Le domande sono già aperte, ma solo per chi ha un ISEE entro 20.000 euro.

Avere un PC in casa è diventata da tempo la prerogativa di migliaia di persone in tutta Italia. Lo si può infatti utilizzare per lo svago, per giocare con i propri amici online, per guardare film e serie TV in streaming. Ma anche per il lavoro e per l’istruzione, due fattori che lo rendono ancor più importante. Tanto da spingere pesino il Governo a lanciare bonus e sussidi vari col fine ultimo di aiutare nell’acquisto di un nuovo dispositivo.

Avrete sicuramente già sentito parlare del Bonus PC, un fantastico aiuto economico che permette addirittura di ottenere gratis un computer da poter installare in casa. Ma sapete come si fa per ottenerlo? Ecco tutti i requisiti minimi utili per poter inoltrare la richiesta. Le domande sono già aperte, ma solo per chi ha un ISEE entro i 20.000 euro.

Bonus PC: ecco tutti i requisiti per fare domanda

Il Bonus PC è un fantastico sussidio economico lanciato dal Governo e che è stato pensato con l’obiettivo di fornire un aiuto in più per l’acquisto di un computer. Che possa venire utilizzato per l’istruzione o per lo svago, senza dover necessariamente doversela vedere con una spesa troppo elevata. Come già detto, le domande sono aperte. Se dunque rientrate nei requisiti minimi, dovreste muovervi per poter godere di tutti i suoi vantaggi.

Per poter effettuare domanda basta andare all’interno dell’app IO e accedere tramite SPID, CIE o CNS. Dopo aver effettuato il login coi propri dati personali, ecco che vi spunterà una sezione dedicata dove poter inoltrare la domanda e attenderne l’esito. Questo Bonus PC altro non è che un sussidio del valore di 300 euro, con lo sconto da poter applicare sull’acquisto di un nuovo computer. E se questo costa la medesima cifra del bonus o anche meno, ecco che potete portarvelo a casa completamente gratis. Non esistono infatti limiti di alcun genere.

L’unico requisito è quello di essere studenti. Si tratta infatti di un sussidio che mira a favorire l’istruzione con tutti i mezzi necessari. Soprattutto tenendo conto del periodo storico, in cui ormai la cosiddetta DaD è entrata a far parte delle vite di milioni di giovani in tutta Italia. E le lezioni online sono una costante. Avere un PC performante è indispensabile, e con questo aiuto sarà più facile acquistarne uno. Se dunque siete studenti e avete un ISEE inferiore a 20.000 euro, procedete subito con la richiesta che vi dovrebbe venire confermata in tempi celeri.