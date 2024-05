Clizia Incorvaia cambia look prima delle nozze: la trasformazione

Il nuovo look prima delle nozze di Clizia Incorvaia ha fatto impazzire il web e i follower della celebre influencer.

La bellissima influencer è uno dei volti più amati e seguiti sul web. Con un profilo Instagram che vanta più di 700 mila follower, Clizia Incorvaia lavora tra i social e i salotti televisivi, facendosi apprezzare dal grande pubblico per la sua innata simpatia. Il debutto di Clizia Incorvania risale al 2004 con il videoclip Guardami negli occhi del cantante Paolo Meneguzzi, oltre a farsi conoscere come volto di noti brand come Puma, Kinder e Fiat.

La showgirl raggiunge la notorietà grazie alla partecipazione ai programmi Markette e Chiambretti Night. Nel 2013 la showgirl esordisce anche sul grande schermo nella pellicola di Federico Moccia Universitari, mentre l’anno successivo recita nel film FlashBack diretto da Simone Cusumano. Negli stessi anni Incorvaia collabora con Checco Zalone nel film Sole a catinelle e in Tutta colpa di Freud con Claudia Gerini, Marco Giallini e Alessandro Gassmann.

La vera svolta per Clizia Incorvania avviene nel 2020, anno in cui partecipa come concorrente all’interno della casa del Grande Fratello. Nonostante la squalifica a metà percorso, il celebre reality show influisce positivamente sulla vita sentimentale e lavorativa della showgirl, portandola a fidanzarsi con Paolo Ciavarro, conduttore e figlio di Massimo Ciavarro e dell’attrice Eleonora Giorgi.

Il cambio di look prima delle nozze

Dopo anni di fidanzamento e di foto social per celebrare il loro amore, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno annunciato la data delle nozze ai propri fan. Il 12 luglio la coppia convolerà a nozze in Versilia, un omaggio ai genitori di Ciavarro, i quali si incontrarono sul set di Sapore di sale 2 a Forte dei Marmi. Dopo il matrimonio, la coppia si recherà alle Maldive per trascorrere il viaggio di nozze.

In occasione dell’avvicinarsi della data del matrimonio, Clizia Incorvaia ha condiviso con i propri fan il nuovo look da sposa. L’influencer non ha voluto rinunciare alla sua celebre chioma bionda mossa, ma ha optato per un look romantico con una mezza coda e una frangia accennata. La piega mossa incornicia il volto della splendida showgirl, regalando un’aria fanciullesca. I preparativi per le nozze sono già in atto e i fan non vedono l’ora di poter vedere Clizia nel suo abito da sposa.