WhatsApp sempre più social network: la nuova funzione perfetta per conoscere altre persone

WhatsApp ha lanciato una nuova funzione: adesso sembra un social network. Di che cosa si tratta, e in che modo cambierà?

Una delle applicazioni più aggiornate è sicuramente WhatsApp. Assistiamo al lancio di una sua funzione in continuazione. Difatti gli sviluppatori si assicurano che il servizio sia sempre pronto a rispondere alle esigenze dei consumatori. In questo modo possono stare tranquilli ed evitare di essere assaltati da feedback negativi. Sono poche le volte in cui WhatsApp ha deluso i suoi utenti: non lo fa praticamente mai.

E anche in questo caso li ha sorpresi in maniera positiva. Di recente si è parlato di un aggiornamento molto importante per WhatsApp. Potrebbe diventare un vero e proprio social network questa volta. Dovremo ringraziare una funzione che presto sarà disponibile per tutti quanti: non si vede spesso. Continua a leggere per scoprire la nuova impostazione in arrivo. Non è una funzione come tutte le altre.

Arriva una nuova opzione su WhatsApp: trasformerà l’app in un social network

La nuova funzione sembra che migliorerà l’elenco dei canali. L’obiettivo, però, è quello di rendere la scheda degli aggiornamenti molto più chiara. In questo modo l’esperienza dell’utente verrà migliorata durante l’interazione con i canali. Difatti sino a questo momento non c’è stato un feedback del tutto positivo. Qualcuno si mostrava contrariato all’idea dei canali. Altri ancora, invece, apprezzavano lo sforzo di Meta. Però mancava sempre quel tocco di originalità che tanto si cercava.

In questo caso la nuova funzione potrebbe risolvere il problema per sempre. I beta tester stessi hanno esplorato a fondo l’impostazione per capire i cambiamenti. Ed effettivamente ci sono stati dato che la scheda degli aggiornamenti è molto diversa. Le scorciatoie e la modifica del layout aiutano gli utenti a muoversi nell’app in fretta. Non è una cattiva idea rendere i canali più semplici rispetto a prima. Tanti di noi apprezzeranno la funzione e si sentiranno in un social network.

Per ora la funzione è ancora in fase di sviluppo. Ma dal momento che i beta tester se ne stanno occupando, non dovrebbero metterci molto a lanciarla. Basterà attendere il tempo giusto e poi installare l’aggiornamento. Sarà una funzione di tutto rispetto e ci aiuterà senza ombra di dubbio. Avevate mai pensato al rilascio di una impostazione come questa? Sarà rivoluzionaria.