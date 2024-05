Andreas Muller crolla: un dolore senza fine, lacrime inesauribili da Silvia Toffanin

Andreas Muller di fronte a Silvia Toffanin non riesce a trattenersi. Il neo papà scoppia in un fiume di lacrime.

Durante la domenica che è appena passata Silvia Toffanin ha ospitato un gran numero di volti provenienti dal mondo dello spettacolo e non solo. Tutti si sono riuniti nello studio di Verissimo in cui si sono raccontati come non hanno mai fatto. Tra i tanti ospiti anche Andreas Muller insieme a tutta la sua famiglia, ossia alla compagna Veronica Peparini e alle sue due figlie appena venute al mondo Ginevra e Penelope.

Insieme a loro anche Olivia e Daniele Prolli, figli di Veronica Peparini venuti al mondo dalla relazione con l’ex marito Fabrizio Prolli. Insomma, una vera e propria famiglia allargata che si è raccontata come non ha mai fatto dietro le telecamere di Canale 5. Molti i momenti divertenti e spensierati alcuni anche un po’ più intensi ed emozionanti. Infatti, è stato lo stesso Andreas Muller a non essere stato in grado di trattenere le lacrime nel momento in cui ha condiviso con tutti un momento particolare. Ecco che cosa è successo.

Andreas Muller in lacrime a Verissimo, ecco il motivo

Era il 19 marzo il giorno in cui Andreas Muller ha annunciato a tutti la nascita delle sue due bambine, Penelope e Ginevra.

Le piccole sono venute al mondo dalla storia d’amore con Veronica Peparini. I due si sono conosciuti nella scuola di Amici talent show in cui lei lavorava come insegnante e lui era uno degli allievi. Dopo diversi anni la coppia è uscita allo scoperto nonostante sia molta la differenza di età. Ricordiamo infatti che Andreas ha 27 anni mentre Veronica ne ha 53.

Sui social spesso Andreas Muller posta scatti in cui le protagoniste sono proprio queste due bambine che le hanno rubato il cuore. In occasione della sua intervista a Verissimo, l’ex allievo di Amici non è stato in grado di intrattenere le lacrime nel momento in cui ha raccontato ciò che è accaduto poco prima della morte dell’amato zio.

È stato lui stesso infatti a rivelare, con le lacrime rigate dal volto, che ha voluto dargli quanto prima la bella notizia così che potesse andarsene con il sorriso. Il tutto è accaduto un giorno in un ospedale a Roma, un momento in cui si era reso conto che per lui non restava ancora molto da vivere.

E così Andreas Muller, uomo dal cuore d’oro, ha voluto rivelargli che stava per diventare padre proprio per lasciargli un ultimo buon ricordo prima della sua morte.