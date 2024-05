Massima attenzione se nella tua cerchia di amici ci sono questi segni zodiacali: ecco la (triste) verità

Alcuni segni zodiacali sono gli amici peggiori che si possano avere: sono egoisti e spesso mentono a proprio vantaggio.

La saggezza popolare ci ha sempre insegnato che chi trova un amico trova un tesoro, ma la verità è che non è affatto detto che sia così. Tutto dipende, infatti, dalle qualità dell’amico in questione!

Prima di fidarci ciecamente di qualcuno e considerarlo un vero amico, infatti, lo si dovrebbe conoscere molto bene, prendendosi il tempo di esaminare il suo atteggiamento in molti contesti differenti: solo così si potrà capire davvero quali sono i valori che ispirano e guidano le sue azioni. Anche l’Oroscopo ci viene in aiuto in queste valutazioni e ci svela che alcuni segni non sono affatto portati per le relazioni d’amicizia.

I segni peggiori da avere come amici

VERGINE – I nati sotto questo segno sono estremamente intelligenti e perfezionisti. Amano spiccare al di sopra di chiunque altro per le proprie qualità e soprattutto per i propri meriti. Il problema consiste nel fatto che le persone della Vergine sono molto ambiziose e, per farsi notare, potrebbero arrivare a parlare alle spalle di chiunque, anche degli amici. Inoltre, tendono a far notare ogni piccolo errore con un pungente spirito critico: dicono di farlo per aiutare gli amici a migliorare, ma la verità è che vogliono soltanto minare l’autostima altrui.

GEMELLI – Se l’amico ideale è una persona estremamente affidabile, sulla quale possiamo contare sempre, soprattutto nelle situazioni più difficili della nostra vita, allora il Gemelli non è affatto la persona che fa per noi. Questo segno tende infatti a evitare qualsiasi responsabilità e tutte le situazioni difficili, defilandosi appena le cose si mettono male. Un tipico comportamento dei Gemelli consiste per esempio nel dimenticarsi gli impegni e gli appuntamenti, oppure sparire all’improvviso dopo aver promesso di fare una determinata cosa per un amico. Insomma, un amico così forse è meglio perderlo che trovarlo.

CANCRO – In linea generale il Cancro è un segno molto affettuoso e molto generoso con le persone a cui vuol bene, quindi potrebbe essere un ottimo amico, ma solo all’apparenza. Purtroppo, infatti, questo segno è spesso molto egoista e mette i propri interessi prima di quelli degli altri. Tenderà quindi a fare sempre le scelte migliori per sé invece di pensare al bene delle persone che ha intorno. Oltre a questo, il Cancro è molto permaloso e molto accentratore. Tenderà quindi a volere l’attenzione degli amici tutta per sé e sarà in grado di tenere il muso per giorni se non verrà accontentato in tutto quello che desidera.