Marisol Castellanos spiazza dopo Amici 2024: l’inedita rivelazione su Petit

La ballerina Marisol Castellanos fa una rivelazione inedita sul suo fidanzato, il cantante Petit, subito dopo la finale di Amici 2024.

Marisol Castellanos ha vinto il circuito ballo del talent “Amici di Maria De Filippi”. Dopo queste esperienza che ha vissuto ad appena 17 anni (dato che ne ha compiuti 18 proprio mentre era nel programma), Marisol ha voluto raccontare il suo percorso facendo anche delle rivelazioni inedite sul suo fidanzato, il cantante Petit, conosciuto proprio fra i banchi della scuola.

Per la sua bravura, Marisol avrebbe potuto sollevare la coppa del primo posto ma ad avere la meglio è stata la cantante Sarah Toscano. La ballerina ha comunque avuto la sua vittoria dato che ha ricevuto una borsa di studio per l’Alvin Ailey School di New York dove potrà continuare a formarsi.

La rivelazione inedita di Marisol Castellanos dopo Amici 2024: cosa ha detto su Petit

Marisol Castellanos è nata a Cuba ma vive a Biella e ha parlato dei tanti sacrifici della sua famiglia e delle persone che credevano in lei, ripagati da ogni obiettivo che è riuscita a raggiungere nella scuola.

La ballerina ha raccontato di essere cresciuta tanto in questi mesi ad Amici: “Quando mi rivedo nei primi video, mi sembra di vedere un’altra persona. Ho acquisito maggiore consapevolezza del mio corpo, e questo è bellissimo“. Ora Marisol deve risolvere e curare il problema di salute che l’affligge al ginocchio prima di continuare a danzare.

La giovane ballerina nella scuola è stata apprezzata non solo per il suo talento ma anche per la bella persona che è. Ha stretto tanti rapporti di amicizia ma sicuramente il più importante è quello con il cantante Petit con cui ha iniziato una storia d’amore a poche settimane dall’ingresso nella scuola.

Proprio per lui ha speso delle belle parole: “Il mio percorso di crescita personale ad Amici non sarebbe stato lo stesso senza Petit, che mi ha dato davvero tanto. Avere una persona così presente con cui potersi dire tutto in una situazione in cui non era possibile uscire per otto mesi è stato fondamentale“. Inoltre Marisol ha confessato che si balla meglio da innamorati e con lui ha vissuto questa esperienza al meglio.

Per lei la presenza di Petit è stata molto importante e arrivare all’ultima puntata insieme è stata anche la spinta per ballare meglio. Tante sono state le sfide e i momenti difficili nella scuola per entrambi gli allievi ma con il reciproco appoggio sono riusciti a superare tutto. I fan fanno il tifo non solo per Marisol ma anche per la sua storia d’amore e sperano che possa continuare al di fuori della scuola.