Katia Ricciarelli, ancora oggi quel rimpianto le fa male: c’entra Pippo Baudo

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo sono stati sposati per quasi vent’anni. Erano una coppia seguitissima. La loro unione non è durata. Un rimpianto addolora ancora oggi la cantante lirica.

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo hanno formato una coppia molto amata dal pubblico italiano. Si sono sposati nel 1986, il 18 gennaio, giorno del 40° compleanno della Ricciarelli. Il matrimonio ha raggiunto la fine definitiva nel 2004.

Prima di convolare a nozze, avevano avuto altre relazioni importanti. Katia Ricciarelli è stata per 13 anni compagna del tenore di fama mondiale José Carreras. “Mi sono innamorata di José per il modo in cui cantava ‘Il ballo in maschera’ ” – ha raccontato nel corso di una puntata del programma “Io contro te” di Pierluigi Diaco – “con una frase sono caduta per terra e mi sono innamorata di lui”. Il loro rapporto arrivò al copolinea a causa dell’indecisione di Carreras di fare il “grande passo”.

Katia Ricciarelli non era dell’idea di essere un’eterna fidanzata. Pippo Baudo è stato sposato con Angela Lippi, madre di sua figlia Tiziana (1970). Precendetemente ha avuto una storia con Mirella Adinolfi da cui è nato il primogenito Alessandro nel 1962, che però è stato riconosciuto legalmente nel 1996. Da Tiziana ha avuto i nipoti Nicholas e Nicole; da Alessandro invece è nato Sean che a sua volta l’ha reso bisnonno nel 2010. Pippo Baudo è stato, inoltre, compagno della cantante Alida Chelli (ex moglie di Walter Chiari) e brevemente anche dell’attrice Adriana Russo.

Katia Ricciarelli, le parole che spezzano il cuore riguardo la sua unione con Pippo Baudo

La cantante lirica Katia Ricciarelli è stata intervistata dal settimanale “Nuovo tv”. Ha parlato del suo più grande rimpianto legato al matrimonio con il presentatore siciliano Pippo Baudo.

Si riferisce al fatto di non avere avuto figli insieme. Non è la prima volta che la Ricciarelli parla dell’argomento. Lo aveva affrontato pubblicamente nel programma “Belve” quando era ancora trasmesso da Canale Nove. Ha raccontato di essere rimasta incinta durante i primi periodi della loro frequentazione: “Ero rimasta incinta ma purtroppo ho perso il bambino. Ci abbiamo riprovato ancora. Volevamo diventare genitori insieme. Siamo ricorsi alla procreazione assistita e altre tecniche invasive. Purtroppo, non è mai successo nulla”.

Katia Ricciarelli ha poi proseguito dicendo: “Non sono l’unica donna a cui è capitato. Da un lato sono sollevata che i figli non siano arrivati. Anche se non si deve generalizzare, non saprei nemmeno come fare a educarli“.