Le paure infondate del principe Harry hanno distrutto l’ultimo desiderio di suo padre

Come se non bastasse la malattia che l’ha colpito, Re Carlo d’Inghilterra deve imboccare un altro boccone amaro: ecco l’ultimo “schiaffo” di Harry.

Durante la recente trasferta in solitaria di Harry nel Regno Unito, il tanto atteso incontro tra il figlio ribelle e il Re malato non si è tenuto. Non solo: autorevoli organi di stampa hanno riferito di “battute” ambigue e in ogni caso infelici dello stesso Harry, che a quanto pare ha ancora il dente avvelenato nei confronti della sua (ex) famiglia.

Il Majesty Magazine ha parlato di dichiarazioni “inutili e offensive” sul genitore “troppo occupato” in questo momento. Parole che non fanno certo bene a un anziano in cura per il cancro, sicuramente molto stanco ed emotivamente fragile. Ma c’è di più.

Come noto, Harry è da tempo impelagato in un duro contenzioso contro il Ministero dell’Interno britannico dopo che quest’ultimo ha deciso nel 2020, quando il principe si è trasferito negli Stati Uniti, che non avrebbe più ricevuto lo “stesso grado” di protezione finanziata con fondi pubblici nei periodi di permanenza nel Regno Unito. Di recente Harry è stato sonoramente sconfitto in tribunale, ma la battaglia giudiziaria continua. E secondo la biografa reale Ingrid Seward, il secondogenito di Carlo e Diana ne starebbe approfittando anche per evitare la tanto vociferata reunion reale.

Il gran rifiuto del principe Harry

“I timori per la sicurezza di Harry e Meghan potrebbero essere un ostacolo a qualsiasi tipo di riunione con la famiglia reale. Ma senza dubbio sono stati invitati a Balmoral quest’estate” ha riferito Seward al Mirror. Sta di fatto che nei giorni scorsi il principe ha rifiutato l’offerta di re Carlo di soggiornare in una residenza reale durante il suo viaggio nel Regno Unito, accampando proprio “ragioni di sicurezza”. Ma un esperto reale sostiene che quelle di Harry siano solo scuse che di fatto negano al sovrano quella pace e quella serenità di cui avrebbe tanto bisogno.

Non è un mistero che Harry abbia un rapporto difficile con suo padre. Ma nessuno si sarebbe aspettato tanta freddezza da parte del giovane in un momento come questo. Si dice che l’offerta di Re Carlo sia stata rifiutata perché non era accompagnata da alcuna disposizione di sicurezza, per cui Harry si sarebbe trovato in un “luogo visibile con punti di ingresso e uscita pubblici e senza protezione della polizia”. Il Re – spiega la fonte di cui sopra al Mirror – “non sa più come prendere suo figlio. Qualsiasi cosa faccia per cercare di aiutarlo viene trasformata in un affronto. Non è mai colpa di Harry. O è colpa del governo britannico, o della mancanza di sicurezza offertagli dalla Metropolitan Police. Gli hanno offerto una sistemazione ‘su misura’, ma niente da fare. Per lui non è abbastanza…”.