Temptation Island 2024, salta la partecipazione della coppia più attesa: poi l’annuncio della rottura

Non ci sarà una coppia “Vip” che sembrava essere in pole position per partecipare a “Temptation Island 2024”, ecco di chi si tratta.

È ormai iniziato il conto alla rovescia in vista dell’inizio di “Temptation Island 2024”, ormai diventato un appuntamento fisso per Mediaset, in grado di garantire ascolti elevati in un periodo in cui spesso il palinsesto è fatto soprattutto di repliche. A questo si aggiunge anche l’ampio seguito sui social, dove i telespettatori discutono in merito al comportamento dei partecipanti, a conferma di come l’interesse sia davvero ai massimi livelli.

Prima della messa in onda non può che essere forte la curiosità dei fedelissimi del reality, intenzionati a sapere dalle ultime indiscrezioni quali coppie abbiano deciso di mettere alla prova il loro rapporto. Stare distanti tre settimane, ma soprattutto a stretto contatto con tentatori e tentatrici a cui è difficile resistere, può essere davvero complesso, ma può fare capire tanto in merito ai sentimenti del partner. Già da ora però c’è il primo forfait.

Una coppia Vip non sarà a “Temptation Island 2024”

Ma quale sarà la coppia Vip che avrebbe dovuto essere tra i partecipanti a “Temptation Island 2024“, ma che non avremo modo di vedere? Il riferimento è a due ragazzi che il pubblico conosce bene perché si sono conosciuti e innamorati a “Uomini e donne” proprio un anno fa, Lavinia Mauro e Alessio Corvino.

Il loro rapporto era apparso subito turbolento, soprattutto perché già in studio lei era apparsa eccessivamente insicura, addirittura a volte con attacchi di panico di cui soffriva già in passato, per questo si pensava che questo potesse incidere sul loro legame. Nel tempo però la situazione sembrava essersi stabilizzata, anche se solo nell’ultimo periodo erano iniziate a circolare le prime voci di crisi. Ora queste si sono trasformate in una realtà ben diversa, i due non stanno più insieme, come ha annunciato lei stessa con un messaggio congiunto su Instagram. Questo rende evidentemente impossibile la loro presenza nel reality.

“Scrivo queste parole per dirvi che dopo un periodo complesso, io e Alessio abbiamo deciso di proseguire ognuno per la propria strada – ha scritto lei -. A volte abbiamo bisogno di metabolizzare i cambiamenti e di riflettere senza intromissioni, dobbiamo mettere noi stessi al primo posto, non per egoismo, ma per necessità. Questo però non cambia il bene e la stima che c’è tra di noi“.

Una notizia simile ha inevitabilmente contribuito a far pensare che le possibilità di averli in Sardegna non fossero così reali, ma lo scenario sarebbe diverso. A parlarne ci ha pensato l’esperto di gossip Amedeo Venza, che ha rivelato cosa sarebbe successo: “Garantisco che erano in lizza per Temptation Island. Se non vanno più è perché è stato svelato in anticipo e chiaramente hanno dovuto esporsi dicendo che si sono lasciati”, ha scritto rispondendo a un utente.

Insomma, Maria De Filippi, che è la produttrice del programma, dovrà evidentemente pensare ad altre coppie di fidanzati, ma sicuramente anche in questa occasione lei non sbaglierà. L’appuntamento è fissato per il 14 giugno, giorno in cui andrà in onda la prima puntata su Canale 5.