Sarah Toscano, la clamorosa gaffe della vincitrice di Amici 2024: la reazione di Edoardo Donnamaria

Dopo la vittoria di “Amici”, arriva la prima gaffe per Sarah Toscano ad un evento musicale molto importante. Ecco cosa è successo.

L’edizione del noto talent show “Amici di Maria De Filippi” si è conclusa qualche settimana fa. Dopo diversi mesi di preparazione durante la fase del Pomeridiano e le diverse sfide del Serale, è stato decretato il vincitore del programma. Nonostante i pronostici avessero previsto la vittoria di Holden o di Petit, è stata la giovanissima Sarah ad alzare la tanto ambìta coppa. Senza aver mai preso lezioni di canto e a soli diciotto anni d’età, Sarah Toscano ha prevalso su tutti i compagni in gara.

In particolare, la sfida finale per il primo posto si è svolta tra Sarah e la ballerina Marisol. Dopo sei canzoni e sei coreografie, il pubblico da casa è stato chiamato a televotare la concorrente vincitrice della 23esima edizione di “Amici”. Sarah Toscano è stata apprezzata e acclamata dal pubblico, nonostante la giuria critica abbia voluto assegnare a maggioranza il premio a Marisol. Durante la serata finale, inoltre, un gruppo di giornalisti hanno commentato in diretta le esibizioni del giovani ballerini e cantanti arrivati fino alla finale.

I concorrenti che hanno avuto accesso alla finale erano sei: i cantanti Holden, Petit, Mida e il ballerino Dunstin; oltre a Sarah e Marisol, ovviamente. Tutte le sfide del Serale, che hanno portato alla selezione dei sei allievi finalisti, sono state giudicate da tre giurati esterni: Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Nonostante la vittoria di Sarah, ad ogni concorrente finalista è stato assegnato un particolare premio, anche in denaro, da poter spendere per la prosecuzione della propria carriera.

Sarah Toscano gaffe al suo primo concerto live

Dopo qualche settimana dalla vittoria di “Amici”, si parla nuovamente di Sarah Toscano a causa di una gaffe, fatta durante la sua prima partecipazione ad un concerto live importante. Si è trattato della nuova edizione dei “Radio Zeta Future Hits Live”, organizzati da Radio Zeta a Roma, presso il Foro Italico. Come gli anni precedenti, una serie di cantanti famosi prendono parte al concerto per condividere con il pubblico le loro canzoni che diventeranno le hit dell’estate.

Una degli artisti invitati e chiamati ad esibirsi sul palco è stata la nuova vincitrice di “Amici”. Sarah Toscano, ha interpretato il suo recentissimo brano dal titolo “Sexy Amore Magica”. Con la sua giovane voce ha saputo coinvolgere tutto il pubblico presente, facendolo cantare e ballare. Tuttavia, i problemi per Sarah non sono avvenuti sul palco, ma mentre era comodamente seduta dietro le quinte. In particolare, la cantante era un po’ confusa riguardo l’organizzazione canora alla quale stava partecipando e, durante l’intervista, la gaffe è stata inevitabile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Donnalisiofficialsupporter (@donnalisiofficialsupporter)

Dietro le quinte, prima della sua esibizione, Sarah Toscano è stata intervistata dall’ex concorrente del “Grande Fratello”, Edoardo Donnamaria. Prima di iniziare con le domande vere e proprie, la giovane cantante si è mostrata non particolarmente informata su quale emittente avesse organizzato l’evento musicale e se questo fosse registrato o in diretta. Immediatamente, lo stesso Donnamaria le ha ricordato tutte le informazioni fondamentali.