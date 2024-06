Cristina D’Avena incinta a 60 anni? Le sue parole sorprendono tutti

Cristina D’Avena in dolce attesa a 60 anni? Le dichiarazioni dell’amata artista sorprendono tutti: ecco cos’ha rivelato in una recente intervista.

Volto molto amato da grandi e bambini, icona della musica italiana, Cristina D’Avena è prossima a compiere 60 anni. La voce incontrastata delle sigle dei cartoni animati, ha rilasciato un’interessante intervista al magazine Nuovo a cui ha parlato della sua carriera, della vita privata, e dei sogni non realizzati. Cristina cavalca l’onda del successo ormai da tantissimi anni, è un personaggio che riscuote attenzione e nonostante la sua età sembra ancora una ragazzina.

Al magazine Nuovo ha confessato di aver sofferto molto quando, nonostante i suoi dischi fossero tra i più venduti, i critici la snobbavano. In seguito alla partecipazione a Sanremo 2016 e alla pubblicazione di due album di duetti ha avuto la sua rivincita. Diversi i colleghi che sono stati felici di cantare con lei, tra questi anche Emma Marrone che da bambina cantava Jam davanti allo specchio. Cristina si è definita una persona che ama poco le novità, adora la sua comfort zone e questo probabilmente per lei è stato anche un limite.

A Luglio compirà 60, un traguardo importante, ma non sente l’età che ha. Ha una forma fisica eccellente, formosa e sensuale, ma mai volgare e di questo è molto contenta. Nonostante il dato anagrafico, Cristina sente di avere 25 anni, è ancora una persona attiva e vivace, le piace divertirsi e continuerà ad esibirsi e a cantare per il suo pubblico fino a quando si sentirà bene. Tra i rimpianti dell’iconica artista anche quello di non essere diventata madre, ha rimandato più volte credendo di avere maggiori opportunità ma le donne non hanno gli stessi vantaggi degli uomini che possono fare figli anche a 80 anni.

Cristina D’Avena, un figlio a 60 anni

Soddisfatta, appagata e realizzata sia dal punto di vista professionale che privato. Cristina è legata a Massimo, ma i due non sono convolati a nozze: “Ogni volta rimandiamo…” ha dichiarato l’artista. In merito alla maternità la D’Avena è consapevole che grazie alla scienza oggi ci sono donne che hanno figli anche a 60 anni, e sostiene queste decisioni, ma lei trova che sia una scelta egoistica.

La cantante infatti non condivide l’idea di dare alla luce un figlio in età avanzata, a suo avviso non sarebbe un bene per il bambino. Cristina ha rinunciato all’idea della maternità, ma grazie al suo lavoro si sente la mamma di tutti i bambini: “Mi è dispiaciuto non avere figli, noi donne abbiamo un orologio biologico che a un certo punto si ferma…” ha dichiarato a Vanity Fair.

Ha poi concluso: “...perciò, quando mi sono resa conto che ero troppo grande, non ci ho più provato. Però mi sento la mamma di tutti i bambini, ne ho tanti, mi girano sempre attorno, sono attratti dal mio sorriso, vengono da me, mi abbracciano e mi baciano.”