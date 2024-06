Manila Nazzaro, il bebè è in arrivo: l’annuncio dell’ex Miss Italia

Sposata da poche settimane con il ballerino Stefano Oradei, Manila Nazzaro dà una notizia che riempie di gioia il cuore dei fan.

La nascita del loro amore aveva sorpreso e reso felici tutti: l’ex Miss Italia Manila Nazzaro ed il maestro di ballo Stefano Oradei sono usciti allo scoperto circa un anno fa, reduci entrambi da dolorose rotture sentimentali. Lei si era lasciata con Lorenzo Amoruso (col quale non erano mancate accuse reciproche), mentre lui aveva sofferto molto in passato per la lunga storia finita con la collega Veera Kinnunen.

“All’inizio della nostra storia ero una donna ferita e sono stata anche molto criticata per aver fatto entrare un altro uomo nella mia vita”, ha raccontato recentemente la Nazzaro al settimanale Nuovo. A dispetto di tutti gli ostacoli, però, l’ex protagonista del GF Vip 6 ha scelto di vivere la magia dell’incontro con Stefano, col quale ha cominciato una convivenza dopo pochi mesi: “Con lui è tutto nuovo, è unico”.

Qualche settimana fa, l’idillio è stato poi coronato dalle nozze alle quali hanno partecipato molti colleghi del mondo dello spettacolo. La coppia appare sui social sempre più innamorata e felice e il ballerino ha instaurato un bel legame anche con Francesco Pio e Nicolas, i figli di lei nati dal matrimonio finito con Francesco Cozza. Ora che sono marito e moglie, Manila e Stefano hanno annunciato un’altra grande notizia, che sicuramente farà molto piacere ai fan.

Manila Nazzaro mamma per la terza volta? La verità dell’ex gieffina

Molti sapranno che durante la lunga relazione con Amoruso, la Nazzaro ha affrontato un momento molto difficile a causa della perdita della bambina che attendeva dall’ex calciatore. “È stato un dolore assoluto, molto profondo, che rimane sempre. Poi col tempo lo accetti e capisci le regole della natura”, aveva rivelato all’epoca.

Nonostante il lutto, la bellissima 46enne non si era arresa: “Se Dio vorrà far arrivare questo miracolo, lo abbracceremo con tutte le nostre forze. Non perdo le speranze“, aveva detto. Dopo la fine del legame con Amoruso, però, quel desiderio sembrava destinato a rimanere tale. Invece, con l’arrivo di Stefano nella sua vita, quella fiamma è tornata ad accendersi.

“Il nostro sogno è quello di allargare la famiglia, vedremo se accadrà”, ha annunciato il ballerino al settimanale Nuovo. “Io voglio crederci”, ha aggiunto Manila. Per Oradei si tratterebbe del primo figlio in assoluto, una gioia che l’ex volto di Ballando con le stelle è pronto ad accogliere con tanto entusiasmo: “Se ci saranno ostacoli, li affronteremo insieme”, ha affermato.