Gaia De Martino insultata dall’ex fidanzata di Mida? Spuntano dei like ed è bufera sul web

La ballerina di Amici Gaia De Martino insultata dall’ex di Mida: la bufera scatenata sui social da like e commenti.

Una delle protagoniste indiscusse di questa edizione di Amici è stata la ballerina Gaia De Martino che è stata al centro di diverse situazioni nella scuola, prima fra tutte la sua relazione con il cantante di Rossofuoco, Mida.

La loro relazione è finita già quando erano dentro la scuola e pare che ora che il talent si è concluso, si siano allontanati ancora di più, arrecando un grande dispiacere a quanti speravano che invece, lontani dalle telecamere, avrebbero cercato di chiarire e di tornare insieme.

Ad alimentare questa situazione già critica è stata anche la ex di Mida che ha speso delle parole poco carine per la ballerina.

Gaia De Martino insultata dall’ex fidanzata di Mida: cosa è successo fra le due ragazze

Gaia e Mida stanno continuando a far parlare di loro anche fuori dalla scuola. Ovviamente al centro di tutto non c’è più la loro relazione ma la loro carriera: Gaia si esibisce spesso su diversi palchi con altri ballerini della scuola mentre Mida è impegnato a pubblicizzare il suo EP dopo essere arrivato in finale.

Sono entrambi molto seguiti sui social e negli ultimi giorni hanno fatto discutere le parole poco carine che ha speso la ex di Mida, Lucrezia Fenino, proprio nei confronti della ballerina. La Fenino è popolare su TikTok e negli ultimi mesi è finita spesso al centro dell’attenzione sia per i video che ha pubblicato con le canzoni di Mida (suo ex fidanzato) come sottofondo, che per le cose che ha detto in diretta su Gaia.

Un like che Mida ha messo ad un vecchio post di Lucrezia, ha scatenato tutto. Il 12 giugno, ad esempio, sui social network si è discusso molto dei commenti che la ragazza ha fatto sull’aspetto fisico della ballerina e su come proverebbe ad assomigliarle, non riuscendoci.

In particolare la Fenino avrebbe detto: “Sì, è vero che è una mascellona“e “Diciamo che è la mia brutta copia”. Queste frasi hanno fatto adirare i sostenitori dell’allieva del talent che sono presto intervenuti per difenderla: “Basta, sono passati mesi e lei dice ancora che è la sua brutta copia”, “Lei è sempre stata una sfigata, è risaputo“, “Le piacerebbe avere il viso di Gaia”.

Questi sono alcuni dei commenti che sono apparsi sui social nelle ultime ore: tutti i fan hanno difeso la ballerina Gaia da queste frasi cattive della Fenino che già in passato si era più volte esposta commentando il percorso della ballerina al pomeridiano e al serale. In particolare, quando Gaia si era infortunata e al suo posto era entrata la sua sostituta, Aurora.

In quella circostanza la Fenino aveva criticato sia la ballerina per aver accettato la proposta di Todaro e sia l’intero programma per aver messo a rischio l’eliminazione di altri talenti al suo posto. Aveva infatti dichiarato: “Non andrà mai via, ma se prima di lei esce una come Marisol impazzisco”.

In tanti sostengono che Lucrezia abbia ispirato Mida nella stesura del brano Rossofuoco, recentemente certificato doppio disco di platino. Intanto, la Fenino è stata duramente attaccata per le parole poco piacevoli che ha detto a Gaia che è da tutti sempre stata considerata la ragazza più seria e buona di questa edizione.