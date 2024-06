Il parquet si è graffiato a causa dei bambini o per il tempo che passa? Ecco il segreto per farlo tornare come nuovo

Il parquet tende ad usurarsi facilmente, con il tempo e condizioni specifiche può apparire spento e graffiato, ma c’è un segreto.

Far tornare il legno alla sua bellezza originale non è impossibile e non richiede nemmeno approcci super costosi, macchinari e tecniche particolari. Ci sono alcuni elementi che possono essere sfruttati adeguatamente per un risultato ineccepibile e degno di nota, senza costi esosi.

L’usura, il tempo, i graffi, le macchie, sono tutti elementi a cui ogni parquet va incontro, anche il migliore. Il legno è un materiale spettacolare e pregiato ma tende a manifestare anche con grande evidenza questi elementi, più di altre tipologie di pavimentazione.

Parquet graffiato, il segreto per farlo tornare come nuovo

Quando il parquet è graffiato ovviamente in prima linea si pensa di dover sostituire quei listelli, di dover intervenire con macchinari costosi o con prodotti dalle promesse miracolose. Sicuramente la cosa fondamentale è prevenire il problema quindi evitare di posizionarlo in stanze ad alto traffico e, comunque, in zone della casa che possono essere inadeguate come la cucina.

Sia l’usura che l’umidità non sono affatto validi alleati in questo senso. Utilizzarlo ovunque va bene ma la cosa migliore è capire se è il momento ideale per metterlo, se ad esempio in casa ci sono bambini piccoli che amano giocare e rotolarsi ovunque, si può anche pensare di installarlo successivamente e di lasciarli così liberi di fare.

Tra i trucchi migliori per intervenire successivamente c’è sicuramente quello dell’olio di oliva. Questo non solo consente di andare a eliminare graffi e macchie ma permette anche di ripristinare la bellezza integrale della pavimentazione. Questo ha un’intensità unica e risolve moltissimi problemi ad esempio è valido anche per le macchie di caffè o di vino. Quindi una buona soluzione da poter impiegare sempre, senza alcun risvolto negativo.

Per trattare il parquet basta mettere alcune gocce di olio su un panno pulito e asciutto, passarlo direttamente sulla zona da trattare e attendere fino a quando le macchie non scompaiono. Anche l’aceto di vino rosso può essere un valido alleato, da impiegare per lavare a terra quindi direttamente diluito con acqua. Attenzione anche ai rimedi fai da te, ce ne sono alcuni che rischiano di compromettere il legno e il colore, meglio non sperimentare quando ci sono elementi che sembrano fuori dall’ordinario.

In generale può essere utile trattare il pavimento con cere apposite che creino una barriera di protezione su tutto il perimetro, tale da evitare danni permanenti o macchie ostinate difficili da rimuovere. Il parquet è spettacolare, ma anche molto delicato e quindi va valutata con attenzione l’eventuale installazione, con tutti i limiti che questo comporta.