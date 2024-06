Harry, tutti in lacrime: quel che accadde alla morte di Diana non si era mai saputo

Spunta un retroscena che riguarda Harry e la sua indimenticata madre: il duca di Sussex non riesce a superare il dolore

Harry e sua moglie Meghan Markle non sono stati visti al Trooping the Colour, e la loro assenza ha sollevato numerose speculazioni. Tuttavia, è chiaro che Harry continua a portare avanti il ricordo della madre, sia attraverso il suo lavoro che nella sua vita personale, mantenendo viva l’eredità della principessa Diana e affrontando con coraggio le sfide che la vita gli ha posto davanti.

Il principe Harry ha recentemente condiviso un dettaglio toccante riguardo a un dono ricevuto subito dopo la tragica morte della principessa Diana, avvenuta il 31 agosto 1997. All’epoca, Harry aveva solo 12 anni e la perdita della madre segnò profondamente la sua vita.

Il ricordo della madre defunta in un cofanetto blu

L’incidente che portò via la principessa Diana scosse il mondo intero e concentrò l’attenzione globale su Harry e suo fratello maggiore, il principe William, che apparvero visibilmente affranti durante il funerale di Diana, tenutosi una settimana dopo.

Sin dalla morte di Diana, i suoi figli hanno lavorato instancabilmente per continuare l’eredità della madre, spesso parlando del loro amore per lei. Nel suo libro di memorie, “Spare“, il principe Harry dedica ampio spazio ai suoi sentimenti profondi e autentici verso Diana, rivelando particolari intimi che gettano luce sulla sua figura di madre e sulla loro relazione.

In un estratto del libro, Harry racconta di un dono che gli è stato fatto poco dopo la morte di sua madre. Non ricorda esattamente il momento in cui accadde, ma descrive vividamente che si trovava con suo padre, re Carlo, e sua zia, Sarah Ferguson, quando avvenne lo scambio. Harry scrive che, in quell’occasione, Sarah si avvicinò a lui con due piccole scatole blu. Quando chiese cosa contenessero, gli fu detto di aprirle. All’interno trovò una ciocca di capelli della madre.

Zia Sarah gli spiegò che, mentre si trovava a Parigi, aveva tagliato due ciocche dalla testa della mamma. Questo gesto, seppur semplice, racchiudeva un’enorme carica emotiva per il giovane Harry, che conserva il ricordo di sua madre in modo tangibile.

Nel libro, Harry confessa di sentire la mancanza della madre ogni giorno. Racconta anche di come, nonostante fosse molto giovane al momento della morte di Diana, conservi ricordi vividi di lei, come la risata che risuonava forte e chiara, paragonabile al canto degli uccelli nei boschi.

In questi giorni, si è parlato di alcuni rimpianti che Harry potrebbe avere riguardo la sua assenza dal Trooping the Colour. Conosciuta anche come la Parata del Compleanno del Re, questa cerimonia ha sempre avuto un significato speciale per Harry, che ha mostrato un profondo interesse per le questioni militari. Il commentatore reale Richard Fitzwilliams ha dichiarato al Sun che Harry potrebbe pentirsi della sua assenza, aggiungendo che la frattura con la famiglia reale, a suo avviso, è in gran parte imputabile ai Sussex.