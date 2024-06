Il paradiso delle signore 9 anticipazioni: nuovo arrivo nel cast? Lo spoiler di Roberto Farnesi

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 9 presuppongono l’arrivo di un nuovo personaggio nel cast. Lo spoiler è arrivato da Roberto Farnesi: ecco le novità.

È da circa un mese che gli attori sono tornati sul set della soap opera italiana per girare le puntate della nona stagione che andrà in onda su Rai Uno dal prossimo settembre. E la bella notizia è che sono tante le indiscrezioni che stanno uscendo in questi giorni.

C’è grande attesa per i nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore 9 che, dopo il grande successo dell’ultima stagione, i vertici di viale Mazzini non hanno potuto fare a meno di rinnovare, intrattiene tutti i pomeriggi degli italiani. È così quindi che gli attori sono tornati a lavorare sulle nuove storie e pare che ci sia un nuovo arrivo al grande magazzino come rivelato da Roberto Farnesi sui suoi canali social.

Il Paradiso delle Signore 9 anticipazioni, nuovo personaggio in arrivo

Sono diverse le indiscrezioni che arrivano direttamente dal set della nona stagione de Il Paradiso delle Signore in merito a ciò che potrebbe succedere nelle prossime puntate che andranno in onda da settembre. Uno degli spoiler interessanti è arrivato da Roberto Farnesi, il quale è tornato a impersonare il personaggio di Umberto Guarnieri.

È stato proprio l’attore toscano a condividere una serie di storie su Instagram nella quale ha fatto vedere alcuni momenti del set della soap opera italiana, ma soprattutto ha lanciato una domanda che ha scatenato i fan. “Chi sarà…?”, ha scritto in una storia mostrando una donna di spalle con i capelli lunghi rossi.

Sono già partite le scommesse su chi potrebbe essere il personaggio immortalato da Farnesi. Per la maggior parte delle persone si tratta di una new entry, visto che nella scorsa stagione nessuna aveva i capelli rossi. Tuttavia, non si esclude nemmeno l’ipotesi di un ritorno, visto che proprio nell’ottava stagione ci sono stati importanti ritorni, su tutti Marta Guarnieri, la figlia del commendatore.

Probabilmente, però, il personaggio più accreditato è Odile di Sant’Erasmo, la figlia di Adelaide. La ragazza, infatti, secondo i rumors più ricorrenti, dovrebbe lasciare la Svizzera per fare il suo approdo a Milano e seguire quindi la madre in città. Un arrivo che di certo scombussolerà la quotidianità dei personaggi e porterà nuovi scenari al grande magazzino milanese.