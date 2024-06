Greta Rossetti, tutta la verità su Sergio D’Ottavi: lei rompe il silenzio così

Greta Rossetti ha parlato per la prima volta in maniera chiara delle motivazioni che hanno portato alla fine della storia d’amore con Sergio D’Ottavi.

Partecipare al “Grande Fratello” e dover convivere con altre persone può portare alla nascita di diverse storie d’amore, partite magari soprattutto perché c’era un’attrazione fisica evidente, ma che poi possono diventare importanti. In alcuni casi c’è stato chi è riuscito anche a creare una famiglia, ma non è detto però che queste relazioni siano poi destinate a durare quando si deve condividere la quotidianità.

Emblematica è la situazione di Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, che a differenza di altri concorrenti avevano voluto agire in maniera graduale, convinti che quella fosse la scelta migliore per far sì che il rapporto potesse durare nel tempo, anche se alla fine così non è stato. Pochi giorni fa è stato proprio l’imprenditore ad annunciare l’addio, anche se dalle sue parole in tanti hanno pensato che sia stata lei a non essersi comportata in modo del tutto corretto.

Greta Rossetti prende posizione sull’addio a Sergio D’Ottavi

Almeno ufficialmente Greta Rossetti si era detta innamorata di Sergio D’Ottavi, anzi era convinta che essersi avvicinata a lui solo dopo diverso tempo rispetto a quando era iniziata la loro convivenza al “Grande Fratello” potesse permettere al loro rapporto di durare. Lei in passato aveva infatti sempre bruciato le tappe (aveva fatto un tatuaggio di coppia con Mirko Brunetti dopo solo due settimane), ma alla fine quelle relazioni si erano sgretolate facilmente, per questo era convinta che le cose sarebbero andate diversamente.

Il ragazzo nel messaggio in cui parlava apertamente della loro rottura faceva però riferimento a una fiducia che sarebbe stata tradita, per questo in tanti hanno subito pensato che alla base di tutto ci fosse un tradimento. Questo non poteva che dare ragione a chi credeva che lei non sia stata mai del tutto interessata a lui. A quel punto l’ex “gieffino” aveva preso nuovamente posizione, invitando tutti alla calma e ad evitare di additare l’ex “tentatrice” come una poco di buono.

Di fronte a una situazione come questa era però inevitabile per lei restare a lungo in silenzio, tanti attendevano il suo punto di vista, consapevoli di quanto fosse importante. Addirittura si era pensato che lei potesse essersi riavvicinata all’ex tronista di “Uomini e donne” Eugenio Colombo, con cui in passato aveva avuto un flirt, ma lui ci ha tenuto a chiarire di essere del tutto estraneo ai fatti.

Greta ha così preso la parola con un messaggio pubblicato su Instagram, dove ha escluso ci sia stato un tradimento: “Nelle motivazioni della fine della relazione con Sergio non c’entrano assolutamente terze persone. Quindi vi chiedo per favore di non fare articoli dove insinuiate tradimenti con miei ex (Pierluigi Cappelluzzo , altro suo ex, Eugenio) ho sempre detto io in primis di volergli bene però se sono ex è perché devono rimanere tali” – ha scritto.

Lei desidera quindi che non siano messe in mezzo altre persone, che niente hanno a che vedere con la loro relazione: “Non è che ogni volta che c’è una litigata deve comparire per forza un ex, per me una relazione chiusa è chiusa quindi tranquilli non ci sono pericoli di questo genere. Non c’è stato nessun tradimento e soprattutto loro hanno la loro vita, quindi vi chiedo per favore di non associarli a me per evitare di creare problemi anche a loro stessi. Grazie“. Non resta quindi che attendere per capire se presto ne sapremo di più.