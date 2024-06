Endless Love, anticipazioni: Emir rapisce Kemal, pubblico sconvolto

In questo articolo parliamo di Endless Love: le anticipazioni parlano di un Emir furioso che arriva a commettere un reato pur di ostacolare Kemal.

Nelle nuove puntate di Endless Love, assisteremo alla furia di Emir contro Kemal, che sarà sempre più scatenata. L’uomo cercherà nuova vendetta.

Nella prima stagione di Endless Love assistiamo a un cambio di rotta improvviso da parte di Nihan che, seppur fuggita con Kemal per scappare dall’infelice matrimonio con Emir e i suoi orrendi ricatti, decide di tornare a casa dal marito. Una scelta improvvisa che Kemal non riesce a comprendere e che in realtà è dovuta a una brutta verità.

Emir, infatti, con l’aiuto del suo braccio destro, Tufan, è riuscito a scoprire dov’è il rifugio segreto di Nihan e Kemal. Mentre quest’ultimo era assente, andato a fare la spesa, si è presentato dalla moglie, minacciandola di tornare a casa, o avrebbe ucciso Kemal. A quel punto, Nihan gli ha chiesto un giorno per stare insieme al compagno e poi sarebbe tornata a casa. E così è stato, perché il mattino dopo è andata via, lasciando Kemal sconvolto.

Endless Love, Emir rapisce Kemal: cosa succederà nelle prossime puntate

Nella seconda stagione di Endless Love, ci saranno degli sconvolgimenti ancora più intensi, e difficoltà molto forti dovute alla sempre più crescente ossessione di Emir nei confronti di Nihan.

La buona notizia è che, nelle puntate finali della seconda stagione di Endless Love, Kemal riuscirà a sposare Nihan, ma non senza essere passato per la furia di Emir. Ancora una volta, infatti, l’uomo cercherà di impedire le nozze di Kemal e della sue ex moglie. Per impedirlo, rapirà Kemal facendolo narcotizzare mentre è nel salone da barbiere di suo padre. Lo hanno poi condotto in un ospedale abbandonato e nascosto in una camera iperbarica. L’intento era farlo morire senza ossigeno.

A intervenire per salvare Kemal saranno Zehir e Zeynep. La sorella di Kemal, infatti, dirà a Zehir del piano di Emir e insieme libereranno il Soydere. Zehir dirà a Kemal che la sorella lo ha salvato, e lui sarà felice, ma chiederà a Zeynep di non farsi vedere, per timore che Emir possa infuriarsi con lei. Finalmente libero, Kemal corre dalla sua sposa e i due celebrano il loro matrimonio. Naturalmente, a Nihan è stata nascosta la verità sul rapimento per farle vivere in pace il giorno più bello.