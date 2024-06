Se proprio devi comprare casa non farlo in queste città: qui l’IMU è altissimo

Le aliquote IMU sono fattori importanti per decidere dove investire: ci sono città dove l’imposta è altissima e quasi non conviene comprare casa.

L’imposta municipale unica è un voce di spesa parecchio gravosa per gli italiani. La spesa media annua per l’IMU si aggira infatti intorno ai 1.000 euro, anche se ci sono nette differenze in base alle Regioni e poi ai vari Comuni. In linea di massima, la spesa media è più alta nel Centro Italia mente è relativamente più bassa nel Sud e nelle Isole. Chi pensa di pagare troppo farebbe bene a prepararsi, dato che a dicembre arriveranno nuovi aumenti.

Il pagamento dell’acconto e del saldo dell’IMU si basa sulle aliquote e sulle detrazioni stabilite dai vari Comuni. Nella fattispecie, per l’acconto ci si basa sulle aliquote stabilite per l’anno precedente, mentre per il saldo, il cui pagamento è previsto per il 16 dicembre 2024, vanno messi in conto aumenti basati sulle nuove aliquote deliberate dai Comuni.

Gli “aggiustamenti” sulle aliquote sono stati di recente pubblicati sul sito del Ministero delle Finanze. E così si può capire in quale città d’Italia l’IMU è più caro e dove diventa di conseguenza meno vantaggioso comprare una casa. Ovviamente, bisogna anche capire che tipo di immobile si sta comprando. L’IMU infatti si paga sulle seconde case e sulle abitazioni principali di lusso.

Per gli immobili principali considerati di lusso, ovvero per gli immobili con categorie catastali A/1, A/8, A/9, il costo medio complessivo dell’IMU, secondo le nuove aliquote, sarà di 2.531 euro. E la situazione cambia parecchio da una zona all’altra: nelle piccole città di provincia ci sono anche aliquote sotto i 600 euro, mentre le grandi città presentano punte spaventose di oltre 6.000 euro.

Nuove aliquote IMU: ecco la città dove non conviene comprare casa

L’IMU, però, riguarda gli italiani soprattutto in quanto tributo da pagare sulle seconde case. E il costo medio complessivo del tributo per una seconda casa ubicata in una città capoluogo è di poco sopra i 1.000 euro. Nelle grandi città, il costo raddoppia, e si pagano quindi anche 2.000 euro.

Ma qual è la città italiana dove l’IMU è più alto? Secondo i dati pubblicati dal Ministero la città più cara in termini di costi IMU è Roma. La Capitale presenta infatti ai possessori di seconde case un’imposta annua che nel 2024 supera un valore medio annuo di 2.135 euro. Al secondo posto di questa particolare classifica c’è Siena: qui il costo medio annuo è di 1.937 euro.

Troviamo invece Padova al terzo posto: nella città veneta l’IMU medio è di 1.770 euro. Al quarto posto c’è Livorno (1.549 euro), poi al quinto c’è Verona (1.497 euro). La prima città del Sud compare all’ottavo posto, ed è Bari, con un costo medio per l’IMU della seconda casa pari a 1.400 euro circa.

E dove si spende meno? La città con l’IMU medio più basso è Catanzaro: qui il tributo per le seconde case è pari in media a 509 euro annui. Al penultimo posto c’è Messina, con un costo medio annuo di 519 euro. Al terzultimo, invece, un’altra città siciliana: Caltanissetta, con 549 euro.