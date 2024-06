Addio alle zanzare per tutta l’estate spendendo pochissimo: ecco il rimedio che funziona davvero

Addio alle zanzare in estate, arriva una soluzione molto economica che promette di essere l’alternativa migliore in assoluto.

Con il caldo torna il problema zanzare, sono ovunque e più fastidiose che mai, soprattutto se di piccole dimensioni. Quindi è tempo anche di pensare ad un’alternativa valida che non siano prodotti chimici con cui ungere il corpo o piastrine da respirare direttamente mentre si dorme.

Oggi il mercato offre un’ampia varietà di elementi differenti e sicuramente, sia per costo che per effetto, si può spaziare ampiamente. Tuttavia c’è un trucco economico, adatto a tutti, che funziona sempre da poter mettere in pratica per dire addio definitivo al problema.

Addio zanzare in estate: il rimedio che costa pochissimo

Le zanzare sono tanto fastidiose quanto pericolose, anche se si tendono a sottovalutare i rischi di una puntura. Soprattutto negli ultimi tempi si sono fatte portatrici di numerose malattie, senza considerare che, soprattutto per animali e bambini piccoli, anche un semplice pizzicore può rappresentare un problema, dare seguito a infezioni e allergie.

Se per i cani ci sono prodotti appositi, ma chimici, e se per i bambini vi sono ingredienti naturali molto efficaci, bisogna constatare come questi siano comunque abbastanza costosi e quindi, per tutta la durata del periodo di caldo o comunque di necessità, quindi praticamente circa 5 mesi all’anno appare ovvio che la spesa diventa ingente, senza contare che comunque il derma viene a contatto con delle sostanze che sono state lavorate, seppur naturali.

Quindi, la soluzione migliore e anche economica, che metta d’accordo tutta la famiglia, è certamente quella di fare in casa un prodotto fai da te. Questo consente di risparmiare centinaia di euro e soprattutto preserva la salute a lungo termine perché viene realizzato veramente home made e quindi ognuno è ben consapevole degli ingredienti sfruttati, delle quantità e di tutta la pianificazione per arrivare al prodotto finale.

Basta veramente poco, dei semplici rametti di rosmarino, acqua e un piccolo flacone con spruzzino (si trovano a pochi euro ovunque, anche online). Il rosmarino però non deve essere quello confezionato, ma fresco, serve proprio il rametto, questa è una condizione imprescindibile.

Portare a bollore un pentolino standard con acqua, una volta raggiunta la temperatura, inserire il rosmarino, facendolo cadere direttamente dal rametto (questo darà efficacia al prodotto perché fresco). Far cuocere per 10 minuti. L’acqua a questo punto diventerà giallina, una volta pronto far raffreddare, quindi travasare nell’apposito flacone e semplicemente utilizzare quando diventa freddo. Trattandosi di semplice acqua e rosmarino non ci sono controindicazioni, anche ad esempio sul viso o nelle aree più delicate.

Va bene per tutti, costa pochissimo e si può portare sempre in borsa. Il rosmarino, avendo un odore pungente e molto ostile per le zanzare le terrà lontane. Lo stesso si può spruzzare anche direttamente sulle superfici e ad esempio in esterno per poterle tenere lontane proprio da aree che si utilizzano spesso (in questo caso ovviamente bisogna essere più generosi con i quantitativi).