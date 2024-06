Grande Fratello, spunta un nuovo nome per i possibili concorrenti: del tutto inaspettato

Mancano ancora diversi mesi per la prossima edizione del Grande Fratello e già spuntano i primi nomi.

Alfonso Signorini sta lavorando alla nuova edizione del Grande Fratello. Anche questa promette di essere molto interessante proprio perché sappiamo che nella casa più spiata d’Italia non mancano numerosi colpi di scena che portano molti a restare incollati allo schermo con il fiato sospeso.

Ma ciò che attira di più l’attenzione è il fatto che anche quest’anno si potrebbe seguire la stessa linea dello scorso anno e quindi unire i vip ai nip, ossia affiancare dei volti non comuni a quelli già noti nel mondo dello spettacolo. Ma quali sono i nomi che stanno trapelando e che potrebbero essere i protagonisti della prossima edizione del Grande Fratello?

Grande Fratello, spunta il nome di una probabile concorrente

Il primo nome che è stato fatto come probabile concorrente della prossima edizione del Grande Fratello è quello di Albano Carrisi.

In base alle indiscrezioni sembrerebbe che sia tutto pronto per concludere l’accordo tra il cantante di Cellino San Marco e il Grande Fratello. Parrebbe però che gli ultimi dettagli siano proprio quelli che interessano il denaro.

Infatti pare che il cantante potrebbe aver chiesto una cifra molto elevata, forse anche troppo visto il budget del programma stesso. Nelle ultime ore però quello che spunta è il nome di un’altra donna che molti hanno imparato a conoscere grazie anche ad un altro programma.

In base a ciò che leggiamo da diversi esperti del gossip tra cui Deianira Marzano pare che i vertici del reality abbiano messo gli occhi su Vera Gemma. Non mancano poi altre voci divulgate da Amedeo Avenza il quale ha affermato che oltre ad Albano sembrerebbe esservi interesse anche per la figlia Jasmine Carrisi e per altri volti come Nicola Teda e Cristiano Iovino.

Una lunga lista quella dei probabili gieffini in cui è presente anche il nome di Garance Authiè. Sembrerebbe inoltre che anche Brando Ephrikian, ex volto di Uomini e Donne che ha lasciato il programma al fianco di Raffaella Scuotto stia aspettando una chiamata da parte di Alfonso Signorini.

Inoltre, potrebbe essere certa la partecipazione di Luca Vazil, l’ex fidanzato di Valentina Ferragni. Insomma, non resta che attendere per scoprire il cast effettivo e leggere così le comunicazioni ufficiali che verranno rilasciate dallo stesso Signorini. .