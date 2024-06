Con il caldo estremo è possibile fare jogging? Possibili rischi e precauzioni da prendere

Con il caldo estremo, prima di uscire a fare jogging, bisogna prendere determinate precauzioni per evitare eventuali malori.

Molte persone hanno l’abitudine di fare jogging. Si tratta di un’attività sana, in grado di apportare grandi benefici al corpo umano. La stagione estiva, tuttavia, può rappresentare un problema. Le alte temperature, infatti, non sono compatibili con sforzi fisici eccessivi. Si rischia di ottenere l’effetto contrario, con malori e spossatezza. Tali eventualità non sono affatto rare.

Alcuni individui, nonostante gli avvertimenti degli esperti, non riescono proprio a rinunciare alla loro sessione quotidiana. Sono pronti anche a sfidare il caldo asfissiante e a ignorare i segnali d’allarme dei loro corpi. Questo approccio, però, non è tra i più efficaci e produttivi. Ecco cosa fare per evitare di andare incontro a situazioni spiacevoli.

Fare jogging in estate può essere pericoloso: i consigli dell’esperta

Fare jogging può aiutare a restare in forma. Consente di migliorare la resistenza, di bruciare le calorie in eccesso e di rafforzare la muscolatura. È un modo per sfogare lo stress e per dedicare del tempo al proprio benessere. Può essere effettuato in luoghi diversissimi tra loro e presenta pochi limiti. Con le alte temperature, però, tutto questo cambia. L’allenamento estivo si associa a criticità non indifferenti.

Meghan Kennihan, nei panni di una famosa personal trainer, ha cercato di chiarire la situazione e di offrire validi consigli. Stando alle sue parole, il corpo non può essere sottoposto a certe temperature durante la corsa. Si possono sperimentare disturbi lievi, come giramenti di testa o cali di pressione, o anche condizioni potenzialmente fatali, come il colpo di calore. Non basta sedersi per riprendere fiato. In questi casi, bisogna chiamare immediatamente i soccorsi per ricevere un supporto immediato.

Tra i sintomi più allarmanti è possibile trovare:

Confusione mentale

Nausea e vomito

Difficoltà respiratorie

Ritmo cardiaco alterato

Assenza di sudorazione

Convulsioni

La cosa migliore è quella di scegliere gli orari più freschi. La mattina presto e il tardo pomeriggio rappresentano due validissime alternative. In queste fasce del giorno, i raggi del sole sono meno forti e il calore è maggiormente tollerabile. Inoltre, è preferibile optare per luoghi caratterizzati da una massiccia quantità di alberi. Così facendo, si avrà la possibilità di correre all’ombra. Inoltre, bisogna mantenersi idratati per evitare che il corpo perda troppi liquidi.

I segnali inviati dall’organismo vanno sempre ascoltati con attenzione. Assecondare le proprie esigenze ridurrà notevolmente il rischio di malori. In presenza di determinate patologie, poi, è consigliabile consultare il medico prima di allenarsi in autonomia. A volte, bastano poche parole per evitare il peggio.