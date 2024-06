Valentina Vignali confessa di chi si fida veramente: una di queste persone è davvero inaspettata e la conosciamo tutti

Valentina Vignali si lascia andare ad un’importante confessione sui social: ecco di chi si fida veramente, nell’elenco spunta il nome a sorpresa…

Valentina Vignali usa ancora una volta i social per lasciarsi andare ad una confessione veramente importante, che ha deciso di condividere con i suoi numerosissimi fan. Ormai da anni la modella, showgirl, cantante, influencer e cestista è uno dei personaggi pubblici più amati e seguiti dal pubblico, apprezzata per il suo talento, la sua simpatia e la sua incredibile bellezza.

Nel periodo estivo, la Vignali non manca mai di incantare tutto il web con foto in bikini in grado di mettere in risalto il suo corpo marmoreo, ma sul suo profilo sono abbondanti anche i post ironici: a Valentina piace non prendersi troppo sul serio e questa è una delle caratteristiche che l’hanno resa amatissima dal pubblico, come si vede anche dall’incredibile numero di follower che ha sui social.

Proprio sui social, di recente, la Vignali ha avuto modo di confessare quali sono le persone di cui si fida di più al mondo: l’elenco appare molto dettagliato e spunta anche il nome a sorpresa, uno di quelli che nessuno si sarebbe aspettato. Ecco di chi si tratta, tutti lo conoscono.

Valentina Vignali si fida solamente di…nella lista della cestista e modella spunta il nome a sorpresa

Tramite una nuova foto pubblicata nella sezione delle stories del suo profilo Instagram, Valentina Vignali ha svelato a tutti i suoi fan le persone di cui si fida veramente; nell’elenco, postato nella didascalia allegata alla sua foto, spunta anche il nome a sorpresa…quello di Donnarumma!

“Persone di cui mi fido: i miei genitori, mio fratello, le mie amiche, DONNARUMMA” scrive la Vignali a seguito della partita giocata dall’Italia contro la Croazia, con tanto di capello tricolore. Il riferimento è all’ennesima sontuosa prestazione del portiere del PSG, che oltre a diversi salvataggi, nel match contro la Croazia, ha avuto anche il grande merito di aver sventato un calcio di rigore (battuto da Modric).

Come tanti altri italiani, anche la Vignali ha apprezzato moltissimo la prestazione di “Gigio” nell’ultima partita, lasciandosi andare ad una divertente battuta sui social; siamo comunque certi che, il suo pensiero, sia ampiamente condiviso in questi giorni da tantissimi tifosi italiani. La cestista sta seguendo con grande passione il cammino degli azzurri all’Europeo e non è escluso che, già dalla prossima partita, possano arrivare nuovi commenti direttamente sui social.