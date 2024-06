Sembrano nuovi ma non lo sono affatto: attenzione quando acquisti il tuo prossimo smartphone

Ci sono smartphone che, al momento dell’acquisto, sembrano perfettamente nuovi ma in realtà nascondono un segreto differente.

Acquistare un prodotto, soprattutto se piuttosto dispendioso, richiede grande attenzione o si rischia di ritrovarsi con qualcosa di completamente errato o comunque di diverso dalle aspettative. Quando non si conosce la terminologia è sempre utile chiedere quindi capire bene come muoversi oppure si finisce per ottenere un prodotto diverso da quello che si aveva intenzione effettivamente di acquistare.

Anche il settore della tecnologia sta cambiando e comprare uno smartphone nuovo potrebbe rivelarsi più complesso di quanto si immagini, per tutte le valutazioni che bisogna fare, la memoria, gli aspetti tecnici e quegli elementi propri del funzionamento stesso.

Smartphone, attenzione non sono nuovi: come riconoscerli

Una questione di cui si parla poco è quella del mercato dei ricondizionati. Questi prodotti nel tempo sono stati più volte chiamati in causa eppure rappresentano comunque un mercato ancora sottostimato. Ora però le cose stanno cambiando, soprattutto con la maggiore attenzione che c’è verso l’ambiente.

Anche Iliad ha lanciato infatti una novità, la possibilità di comprare direttamente degli iPhone ricondizionati che sono praticamente pari al nuovo ma costano molto meno. È una novità senza precedenti perché solitamente questi prodotti sono offerti da terzi o comunque dai negozi ma non vengono venduti direttamente dalle aziende.

Ovviamente vendere un prodotto ricondizionato, che è diverso da usato, vuol dire avere tutta una catena di montaggio e controllo per validare il prodotto finale. Quindi sicuramente non è così facile come sembra. Eppure è una mossa strategica e sostanziale perché di fatto adottare una scelta di questo tipo vuol dire favorire il riutilizzo di materiali elettronici ed estendere il ciclo di vita del prodotto stesso.

Dando un’occhiata al sito quindi ci si può rendere conto di quali siano quelli disponibili e anche gli sconti relativi. In generale, anche nei negozi, sia fisici che online, è possibile comprare prodotti ricondizionati pagandoli meno e ottenendo anche la certificazione e quindi una validazione differente rispetto al classico usato. L’acquisto ricondizionato non è solo un risparmio in termini economici ma è una garanzia e soprattutto un beneficio per l’ambiente.

Comprare un nuovo telefono quando il proprio è perfettamente funzionante non è la strada migliore ma almeno, se si vuole fare, si può pensare di dare quello precedente in permuta o comunque venderlo al fine di non interrompere del tutto il suo ciclo vitale.