Un Posto al Sole, la protagonista in ospedale: arriva lo “spoiler” dell’attrice, è ansia tra i fan

La protagonista di Un posto al sole è in ospedale. Lo spoiler arriva direttamente dall’attrice e i fan sono in ansia: ecco cosa accadrà.

La soap opera ambientata a Napoli è da anni la più amata dai telespettatori Rai che possono contare su trame avvicenti che vedono al centro una serie di protagonisti in grado di catturare l’attenzione del pubblico.

Un posto sole va in onda ormai da moltissimi anni e il riscontro di pubblico è sempre più che ottimo. A conquistare i telespettatori sono una molteplicità di fattori che, messi insieme, riescono a dare vita a un racconto coinvolgente e appassionante. Al centro della trama c’è il racconto della vita di tutti i giorni di persone che vivono all’interno dello stesso condominio e con estrazione sociale diversa.

Tantissimi sono gli attori scelti in questi anni, alcuni sono rimasti fin dalla prima puntata, mentre altri sono entrati in corsa ed altri ancora hanno deciso di abbandonare il set e dedicarsi ad altro. Uno dei volti storici della soap opera è senza dubbio Nina Soldano, l’attrice che interpreta Marina Giordano, la quale di recente ha pubblicato un video in cui è sul set dando uno spoiler che ha allarmato i fan.

Un posto al sole spoiler: il video di Nina Soldano preoccupa i fan

È risaputo come Marina Giordano sia uno dei personaggi più amati della soap opera italiana e con essa anche l’attrice che la interpreta. La stessa Nina Soldano condivide moltissimi momenti che la vedono ritratta sul set che occupa dal 2003, ovvero da quando è entrata per la prima volta in scena.

Proprio di recente, tramite le sue pagine social, l’attrice ha pubblicato un video nel dietro le quinte di UPAS in cui è in ospedale. Soldano ha sottolineato nel filmato di stare aspettando il suo momento per girare, un’attesa dovuta dal fatto che in quel momento altri colleghi erano alle prese con una scena e per questo motivo stava attendendo.

L”interprete non ha ben specificato il motivo per cui si trova all’interno dell’ospedale, lasciando quindi ai suoi fan la libertà di fare ipotesi più disparate su ciò che potrebbe accadere nelle prossime puntate. Quello che è certo è che Marina sarà sempre una grande protagonista, come si può vedere anche negli ultimi episodi, dove la sua storia con Roberto Ferri è al centro della trama.