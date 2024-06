Le unghie rivelano se hai un tumore in atto: controlla subito questi dettagli

Non tutti sanno che le unghie rivelano se una persona ha un tumore in atto. Ci sono dei dettagli da controllare: ecco quali.

Esattamente come accade per tutte le altre parti del corpo, anche le unghie possono ammalarsi. Alcuni di questi problemi sono facilmente risolvibili, ma è necessario capire e conoscere quali sono i sintomi che possono rappresentare un problema più grave come un tumore.

Le unghie dei piedi e delle mani necessitano di costante attenzione in quanto esistono moltissimi disturbi che possono colpirle. Al di là dell’onicomicosi o micosi dell’unghia che è la più comune e guarisce tendenzialmente dopo un po’ di tempo, ci sono dei segnali da non sottovalutare in quanto potrebbero rappresentare qualcosa di molto più serio e preoccupante. Non tutti sanno che alcuni dettagli alle unghie potrebbero avvertire della presenza di un tumore.

Tumore alle unghie: quali sono i segnali da notare

Avere delle unghie lisce, rosee e sane non è solo una questione meramente estetica. Le estremità delle mani riescono a dire tanto sullo stato di salute di una persona. Non tutti lo sanno, ma le alterazioni di colore e la consistenza, così come la comparsa di striature e puntini possono essere un segnale di un malfunzionamento dell’organismo e di una malattia.

Non tutte le persone sono a conoscenza del fatto che stanno aumentando i tumori alle unghie, molto probabilmente perché sono sempre più numerosi gli individui che decidono di ricorrere a trattamenti aggressivi come UV, smalti gel e altri. Si tratta di tumori che possono essere maligni o benigni, ma appena si notano alcuni segnali è bene correre subito dal medico.

È molto complicato notare i tumori delle unghie in quanto possono manifestarsi in modi diversi, come ad esempio la presenza di una macchia scura sotto lo strato della superficie dell’unghia. In ogni caso, il consiglio è che appena si nota un cambiamento improvviso o aspetto della parte estrema delle mani è importantissimo approfondire con uno specialista per evitare il peggio e correre subito ai ripari.

Infine, sottolineiamo che un’unghia sana è quando appare con una lamina ungueale, in pratica la parte visibile composta da cheratina deve avere una superficie liscia e regolare, inoltre deve essere anche rosea. Il colore è perché appare semitrasparente, quindi manifesta il colorito roseo del tessuto ricco di vasi sanguigni.