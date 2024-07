Termosifoni, attenzione a chiudere le valvole in estate: ecco cosa succede

Se hai già chiuso i termosifoni perché d’estate non ti servono, forse sei nei guai: questo è il rischio più grande.

La manutenzione della casa è il primo passo per godere di un’abitazione sempre accogliente e ora che arriva l’estate è necessario sapere come comportarsi per evitare danni. Ad esempio molte persone si chiedono se è giusto chiudere le valvole dei termosifoni in questo periodo, magari con la speranza di risparmiare qualche soldo in vista delle prossime bollette.

Dopo averci riparato dal freddo durante la stagione invernale, per i nostri termosifoni è ora giunto il momento di andare in pausa finché non saranno le temperature a suggerirci di riaccenderli. Attenzione, però, perché se non li gestite al meglio a partire dal prossimo autunno potreste ricevere delle spiacevoli sorprese.

Passare la stagione del freddo senza la possibilità di riscaldarci non è il massimo, per questo è molto importante sapere cosa bisogna fare in questo periodo. Se avete già chiuso le valvole dei termosifoni perché non vi servono forse avete commesso un errore. Questo è quello che succede quando si prendono le cose troppo alla leggera.

Chiudere i termosifoni, se lo fai rischi grosso: questo è l’errore da evitare

La maggior parte della gente crede che le valvole dei termosifoni funzionino un po’ come gli interruttori, basta spegnerli e il gioco è fatto. Ma a dirla tutta non è proprio questa la verità, il consiglio degli esperti è infatti quello di lasciare aperti i termosifoni anche durante il periodo di inattività. Il risparmio energetico è solo un illusione, chiudere del tutto i riscaldamenti rischia di causare danni alle tubature.

Le valvole che regolano le funzionalità dei termosifoni presentano al loro interno un piccolo pistone che se rimane bloccato per un periodo prolungato di tempo, rischia di rompersi non permettendoci di riaprire più i nostri alleati contro il freddo. In quel caso altro che risparmio in bolletta, chiamare il tecnico vi farà pentire di averlo fatto.

Insomma, se volete evitare che il calcare si depositi all’interno dei termosifoni compromettendone il loro regolare funzionamento, la mossa migliore che potete fare è quello di lasciarli aperti anche durante questo periodo. Ciononostante, non dimenticate mai che ogni tanto è bene farli controllare dagli esperti, dei piccoli interventi di routine sono sempre meglio che dover correre ai ripari dopo aver fatto danni.