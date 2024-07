Nuova pericolosissima truffa al bancomat: se commetti questo errore perdi tutti i tuoi soldi

Si deve prestare attenzione quando ci si reca allo sportello bancomat, si rischia di incorrere in una truffa che può far perdere i soldi.

L’uso dei contanti si è drasticamente ridotto rispetto al passato, a favore di bancomat e carte di credito che rappresentano una soluzione alternativa pratica e utile non solo quando si tratta di pagare una somma elevata. Ci sono comunque ancora situazioni in cui si preferisce avere con sé le banconote, non solo quando si tratta di recarsi al bar per un caffè, specialmente perché ci sono commercianti che possono garantire uno sconto alla clientela se si salda un conto in questo modo.

Questo può portare quini a recarsi più o meno frequentemente presso uno sportello bancomat per effettuare un prelievo, operazione che può essere svolta in modo semplice anche da chi non è un grande esperto, ma dove si dovrebbe sempre agire con cautela. Tanti, infatti, temono la presenza di altre persone in coda che possono carpire le proprie informazioni personali, ma non solo.

Vai spesso al bancomat? Rischi una truffa

Non sono pochi purtroppo gli utenti che si fanno prendere dall’ansia quando si trovano allo sportello bancomat, convinti di non poter correre ai ripari facilmente se dovessero commettere un errore. Non si tratta però dell’unico inconveniente a cui si potrebbe andare incontro, è bene saperlo così da non farsi trovare impreparati e provare ad agire in ottica preventiva.

Si stanno registrando infatti diverse segnalazioni da parte di persone che sostengono di essere state colpite da una truffa denominata “skimming“, che può avere conseguenze davvero spiacevoli. Questa si verifica quando i truffatori installano dispositivi sui lettori di carte degli ATM o sui terminali di pagamento, al punto tale da riuscire a entrare in possesso di informazioni personali quali i codici di sicurezza, il PIN e il numero della carta.

A quel punto sarà per loro un gioco da ragazzi riuscire a gestire il denaro come se fossero i legittimi proprietari. Non può quindi che esserci il rischio di vedersi svuotato il conto nell’arco di pochi minuti. Addirittura ci sono state persone che si sono ritrovate nuovi conti correnti aperti a proprio nome senza avere fatto niente.

Le tecniche sfruttate dai criminali sono diventate sempre più precise, così da farla franca in diversi casi. Oltre a sfruttare dispositivi applicati sui lettori degli sportelli, i malviventi sono arrivati anche a installare telecamere nascoste per scoprire il PIN pur senza essere presenti sul posto o a registrare i codici immessi grazie a maschere posizionate sulle tastiere degli ATM.

Non può quindi che essere importante sapere se ci siano strategie da adottare per evitare di incorrere in un problema di così grave portata. Se possibile, sarebbe meglio preferire pagamenti contactless, come come Apple Pay o Google Walle, così da non inserire la carta in POS che possono destare sospetti. Quando ci si trova allo sportello bancomat e si stanno inserendo i propri dati si dovrebbe coprire la tastiera con una mano così da non permettere eventualmente alla telecamera di notare quanto fatto.

Non sarebbe male inoltre verificare se ci siano segni strani che fanno pensare a manomissioni nel punto prescelto per il prelievo. Mai dimenticare infine di monitorare il proprio conto corrente per avere la certezza che non ci siano stati prelievi non autorizzati dall’utente. Diverse banche permettono di farlo agevolmente attraverso un apposito servizio SMS, anche se spesso le truffe riescono ad aggirare anche questo sistema.