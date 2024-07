Quanto guadagnano coppie, tentatori e conduttore di Temptation Island 2024? Spuntano le vere cifre

Rivelate le vere cifre che guadagnano le coppie, i tentatori e il conduttore Filippo Bisciglia a Temptation Island 2024.

Temptation Island è sicuramente uno dei reality dell’estate più intriganti e ogni anno tiene incollati tantissimi telespettatori pronti a scoprire cosa succederà alle coppie che mettono alla prova il loro amore vivendo in un villaggio assieme a tentatori e tentatrici single.

Lo show è iniziato già da qualche settimana e i concorrenti si stanno facendo conoscere sempre di più. Come per tanti altri reality di successo (ad esempio il Grande Fratello o l’Isola dei Famosi), il pubblico si chiede spesso quali siano i guadagni dei protagonisti di un programma.

Dagospia ha pubblicato i presunti guadagni dei protagonisti di Temptation Island. Le coppie e i tentatori si trovano a vivere in questo villaggio con vitto e alloggio a carico della produzione e a parte hanno anche dei guadagni dalla partecipazione al programma.

Per il sito di Roberto D’Agostino, le coppie gudagnerebbero dai 1800 ai 2600 euro a testa mentre i tentatori e le tentatrici avrebbero un cachet che va dai 500 ai 1000 euro a settimana. In merito a questi compensi, è intervenuta una ragazza che ha partecipato nel 2020 al programma.

L’ex tentatrice Ilaria Gallozzi su TikTok ha spiegato che i tentatori sono pagati quotidianamente, con una cifra che va dai 150 ai 200 Euro. La giovane ha raccontato che i guadagni dei tentatori non sono di 2000 euro al mese come spesso si legge o si vede in giro sui social. La paga è invece giornaliera.

Ha continuato dicendo: “Ogni, più o meno, due o tre giorni i fidanzati sono chiamati ad eliminare una o due tentatrici. Cioè le persone, le tentatrici o i tentatori, che non hanno interagito molto con loro. Quindi vengono eliminate. E rimangono fino alla fine, fino ai 21 giorni, le tentatrici o i tentatori che hanno instaurato un rapporto con la fidanzata o il fidanzato. Più o meno al giorno, un tentatore o una tentatrice guadagna dai 150 ai 200 euro”.

Dato che sono trascorsi diversi anni dalla sua partecipazione al programma, i compensi potrebbero essere aumentati. Grande curiosità anche per ciò che guadagna il “padrone di casa”, il conduttore Filippo Bisciglia che ovviamente ha il compenso più alto. La cifra che guadagna dalla conduzione del programma si aggirerebbe attorno ai 45.000 – 50.000 euro.