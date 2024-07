Vecchie videocassette dei film Disney: se in casa hai questa puoi smettere di lavorare per più di un anno

Le videocassette dei film Disney rivelano un valore considerevole per i collezionisti: chi conserva quei vecchi home-video potrebbe essere ricco senza saperlo.

La Disney cominciò a produrre home video già nel 1980, ma faticando molto a distribuire e vendere queste pellicole: i videoregistratori non erano ancora così diffusi nelle case, costavano tanto (più di 1.000 dollari, cioè due milioni di lire) e di conseguenza il prezzo al dettaglio di ogni cassetta era vicino ai 100 dollari.

Inoltre l’azienda non aveva una logistica adatta per gestire le spedizioni. Inizialmente si procedeva tramite abbonamento, poi nel 1987 la Walt Disney Home fu legalmente costituita come Buena Vista Home Video e da quel momento in poi le videocassette dei film Disney cominciarono a girare in tutto il mondo.

Oggi alcune di quelle VHS sono molto ricercate e possono essere vendute per cifre notevoli. La Disney pubblicò inizialmente video speciali di cartoni poco noti o diffusi, poi cominciò a distribuire i classici come Dumbo, Mary Poppins, I tre caballeros, Canto di Natale di Topolino. E quelle prime uscite sono oggi molto apprezzate dai nostalgici e dagli amanti dell’universo Disney.

Ovviamente i nastri VHS più desiderati e ricercati sono quelli vecchi, ossia quelli rilasciati nei primi anni ’80 e conservati ancora nella loro pellicola termoretraibile originale di fabbrica. Quindi tutte le prime cassette VHS Disney prodotte prima del 1985 hanno un valore considerevole. Uno dei titoli più ricercati è Tron (un film di fantascienza del 1982), una pellicola rarissima perché stampata in pochissime copie. Al mondo ce ne sono pochissime in condizione perfette e per questo una VHS in prima edizione può valere oltre i 7.000 dollari.

Videocassette dei film Disney che oggi valgono una fortuna

Tra i cartoni classici il più ricercato è La Bella e la Bestia. Il VHS del film Disney è oggetto di varie aste su siti come eBay, e in molti casi le quotazioni di partenza partono da 400 dollari per poi arrivare intorno ai 1.000. Valgono molto anche le videocassette della collezione Black Diamond. Questa serie assai famosa ha molti estimatori, per questo ogni cassetta può valere alcune centinaia di euro.

Ovviamente, per guadagnare dalla vendita di un vecchio VHS Disney bisogna considerare vari aspetti. Il primo l’analisi delle condizioni della videocassetta. Per ottenere un buon guadagno, è essenziale che la videocassetta sia visibile, che il nastro non sia graffiato o piegato e che la custodia esterna non presenti evidenti segni di usura. Quando non c’è la pellicola protettiva il prezzo scende molto. La cassetta dovrebbe essere completamente integra.

Pare che alcune edizioni rare o speciali siano state addirittura battute a oltre 20.000 euro! I casi di vendite a cifre così alte sono comunque pochissimi. Nel senso che molte cassette messe in vendita oltre i 1.000 euro non trovano mai acquirenti. Ma si vocifera comunque che un video già citato, in un’edizione speciale, cioè La Bella e La Bestia, possa valere tanto per il pubblico americano. Anche la Sirenetta è molto richiesto e in condizioni perfette e in prima edizione si vende a più di 1.000 euro.