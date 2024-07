Tommaso Zorzi, disavventura prima del volo: “Fa quello che vuole”

Il celebre influencer Tommaso Zorzi, condivide con i fan una strana e fastidiosa disavventura prima dell’arrivo in aeroporto.

È uno degli influencer e creator più seguiti in Italia e vanta una community Instagram di oltre 2 milioni di follower. Non solo web, Tommaso Zorzi è noto anche al grande pubblico televisivo per la sua partecipazione a programmi quali Ricanta Deluxe, Pechino Express e il Grande Fratello Vip 5.

L’influencer ha vestito i panni, inoltre, di giudice della trasmissione Drag Race Italia in onda su Real Time, insieme a Chiara Francini e Priscilla Drag Queen. Oltre alla carriera in televisione e sui social media, Tommaso Zorzi è molto attivo anche sul suo canale YouTube.

Con più di 130 mila iscritti, l’influencer nel corso degli anni ha creato dei format interessanti, come le interviste del Tommy Talks, Vita da Tommy e Mister & Miss Quarantena. La sua ironia e il talento comico, hanno reso i suoi contenuti tra i video più amati e condivisi sul web.

Tommaso Zorzi: disavventura in taxi prima del volo

Sempre molto attivo sui social, Tommaso Zorzi ama condividere diversi aspetti della sua vita, privilegiando con i fan i momenti veri e non filtrati dal linguaggio mediale. Recentemente, l’influencer ha condiviso una Instagram stories in cui racconta alla sua community una disavventura avvenuta in taxi prima di raggiungere l’aeroporto. Infastidito dal volume eccessivamente alto della radio, Zorzi si è rivolto al tassista chiedendogli di ridurre l’audio.

Tommaso Zorzi e la discussione in taxi: la disavventura prima del volo (Foto Instagram @tommasozorzi) – Ilciriaco.it

Nonostante la gentilezza con cui era stata posta la richiesta, il tassista ha preferito non accoglierla, rivendicando la proprietà sull’automobile come giustificazione al suo atteggiamento. “Fa quello che vuole” e di fronte al comportamento dell’uomo, Tommaso Zorzi ha preferito non continuare il discorso, rimanendo in silenzio e sopportando la “marcia nuziale a volume 100”, fino all’arrivo in aeroporto.

La condivisione della storia, ha attirato l’attenzione di molti fan del celebre influencer, i quali hanno raccontato a loro volta le disavventure tipiche dei viaggi o i momenti di imbarazzo vissuti. Per la star del web, non si tratta della prima disavventura: Zorzi è stato vittima più di una volta di atteggiamenti arroganti e omofobi, tra cui anche alcuni atti di violenza fisica condivisi e denunciati sul web. L’influencer è ormai arrivato a destinazione, ma si spera che al suo rientro non accada più nulla di simile.