Raffaella Ramazzotti, a 13 anni è una bellezza stupefacente: identica a mamma Marica Pellegrinelli

Raffaella Ramazzotti ha l’età e la bellezza dalla sua e secondo gli esperti è già pronta a seguire le orme di sua mamma.

Non solo Michelle Hunziker nella vita di Eros Ramazzotti che nel corso della sua carriera ha fatto parlare di sé certamente per le sue intramontabili canzoni, ancora oggi ascoltatissime da milioni di fan, ma anche per le sue storie d’amore. Quella con la showgirl svizzera è stata forse la relazione più significativa ma dopo di lei qualcun altra è riuscita a scaldare il suo cuore. Una di queste si chiama Marica Pellegrinelli.

Di mestiere fa l’attrice e la modella e nel 2009 è diventata ufficialmente la fidanzata del celebre cantante. Michelle ed Eros si sono uniti nel 1998, nel 2002 si sono lasciati e nel 2009 il loro divorzio è diventato ufficiale. Quando Ramazzotti è tornato libero è tornato anche ad amare e qualche anno più tardi, era il 2011, la coppia ha poi celebrato la sua unione dando alla luce una splendida bambina.

Il suo nome è Raffaella e oggi è a tutti gli effetti una ragazza che ha davvero tutte le carte in regola per conquistare il mondo de web ma anche quello al di fuori dei social. Non ha un profilo ufficiale ma compare spesso sugli account dei suoi genitori, chi la segue ha trovato tantissime somiglianze con la mamma.

Avete mai visto Raffaella Ramazzotti? Ecco la figlia di Eros e Marica Pellegrinelli

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno avuto due figli, quattro anni più tardi è nato anche Gabrio Tullio, ma dal 2019 non stanno più insieme. Questo non ha però rappresentato un ostacolo per la sua famiglia che ha continuato a vivere felice nonostante le strade si siano separate. Tanto amore nei confronti dei loro figli da parte dei due personaggi dello spettacolo.

Raffaella Maria Ramazzotti, questo è il suo nome completo, è ancora giovanissima ma la somiglianza con la madre sembra innegabile. Soprattutto per quanto riguarda il fisico e l’altezza. La modella è infatti considerata una star e un’autentica bellezza nel suo campo, rimanere impassibili quando sfila in passerella è davvero molto complicato. Dall’alto del suo metro e ottanta Marica è infatti in grado di incantare tutti.

Proprio come ha sempre fatto sua figlia Raffaella che ha iniziato a conquistare i social sin dalla tenera età. Oggi la loro prima bambina è cresciuta e presto diventerà una donna, quello che sarà il suo futuro non si può ancora dire con certezza ma la sensazione è che potrebbe in qualche modo seguire le orme di sua mamma.