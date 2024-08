Assegno Unico di agosto 2024, ecco il calendario completo dei pagamenti INPS

Quale sarà il giorno in cui verrà versato l’assegno unico? Ecco il calendario che è stato condiviso proprio dall’INPS.

Con l’inizio del mese, in tanti si chiedono quale sarà il giorno in cui verranno pagati i vari sussidi. Sappiamo infatti che agosto è un periodo un po’ particolare in quanto, visto che ci troviamo nel pieno dell’estate, si potrebbe assistere ad un ritardo dei pagamenti in diversi settori.

Anche se durante gli anni sono state fatte diverse modifiche al sussidio, sono rimasti invariati i requisiti di accesso. A poter beneficiare dell’assegno unico sono tutti quei nuovi familiari che hanno un figlio a carico a partire dal settimo mese di gravidanza fino a 21 anni e che non vanno oltre il livello di ISEE stabilito. Ma quando verrà fatto il pagamento nel mese di agosto?

Assegno unico di agosto, ecco la data del pagamento

Il pagamento dell’assegno unico del mese di luglio ha avuto inizio il 17 per terminare il 19. Adesso che è iniziato da poco agosto, in molti sono coloro che si chiedono quale sarà il giorno in cui l’accredito verrà effettuato durante l’ottavo mese dell’anno.

All’interno di una nota resa pubblica dall’istituto, è possibile leggere che l’assegno verrà accreditato dal 16 al 20 agosto 2024. Invece, dal 21 al 31 agosto verranno effettuati i pagamenti per coloro che hanno fatto una nuova domanda o hanno inviato delle segnalazioni.

Il 20 giugno l’INPS ha reso noto il calendario delle date di pagamento dell’assegno unico fino a dicembre 2024. Ecco come si procederà:

a settembre il pagamento avverrà dal 17 al 19;

a ottobre il pagamento avverrà dal 16 al 18;

a novembre il pagamento avverrà data alle 18 al 20;

a dicembre il pagamento avverrà dal 17 al 19.

Altra cosa importante da ricordare è che non mancheranno dei soggetti che riceveranno la prestazione in giorni differenti per via di conguagli o modifiche.

Infatti si parla di ricalcoli nel momento in cui un nucleo familiare cambia la sua composizione ossia quando si assiste all’arrivo di un altro figlio oppure uno di esso non è più idoneo per percepire la prestazione.

In ogni caso, sarà sufficiente accedere al cassetto fiscale nel portale INPS e verificare la propria situazione. Qui, oltre a controllare i possibili conguagli si può vedere con sicurezza la data degli accrediti dell’assegno unico riguardo al mese di agosto.

Per effettuare l’accesso, non si dovrà far altro che utilizzare le credenziali SPID, CIE o CNS e, dopo essersi autentificati si potranno visionare tutte le notifiche delle varie comunicazioni ricevute.