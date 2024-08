Bonus tricolore Fiat: un incentivo importante per acquistare adesso una nuova auto

In arrivo il bonus tricolore Fiat, un incentivo importante per chi desidera acquistare una nuova autovettura dotata di tutti i comfort.

Dal momento della sua fondazione nel 1899 a Torino, la casa automobilistica Fiat è stata testimone e protagonista dell’evoluzione della cultura, del gusto e dello stile di vita degli italiani. Con i suoi molteplici modelli di autovetture, Fiat ha controllato per anni il mercato nazionale, confermandosi la prima scelta degli italiani.

Protagonista del boom economico, la celebre azienda automobilistica ha delineato il profilo dell’Italia in quegli anni, lanciando sul mercato due delle sue vetture più iconiche: la Fiat 500 e 600. Sotto la guida di Gianni Agnelli, l’azienda ha vissuto i suoi anni più gloriosi, assicurandosi un posto d’onore nel cuore di tutti gli italiani.

L’avanzamento tecnologico e le trasformazioni interne al Bel Paese, hanno inevitabilmente intaccato anche l’azienda di Torino, diramando la produzione nostrana in vari Paesi d’Europa. Gli ultimi anni hanno portato Fiat verso il mercato dell’elettrico, settore in cui adesso è concentrata la quasi totalità della produzione dell’iconica casa automobilistica.

Bonus tricolore Fiat: l’incentivo per l’acquisto di una vettura

Fino al 31 agosto 2024 chi desidera acquistare un nuova auto completamente elettrica, può approfittare del Bonus Tricolore Fiat. Si tratta di un incentivo offerto dalla nota azienda su alcuni modelli elettrici di nuova produzione, con sconti fino a 6000 euro. Questo importo è analogo agli incentivi statali per la fascia emissioni 0-20 g/km CO2. Si tratta di una vera e propria campagna per invogliare i consumatori al passaggio dalle vetture a combustione a quelle elettriche.

I modelli in promozione con il Bonus Tricolore Fiat sono i seguenti: Fiat 500e, Fiat 600e e l’Abarth 500e e appartengono alla nuova fascia di produzione della nota azienda automobilistica. Le auto elettriche offrono numerosi vantaggi rispetto ai veicoli tradizionali a combustione interna, in linea con le direttive europee che saranno presto in vigore. Oltre al bonus tricolore Fiat, sono attualmente disponibili vari incentivi e agevolazioni economiche importanti per l’acquisto di una vettura elettrica.

Tra questi, l’esenzione del bollo auto è uno dei benefici più significativi, il quale promette di ridurre i costi di possesso del veicolo nel corso degli anni. Non solo, le auto elettriche permettono di accedere a zone a traffico limitato (ZTL) e spesso possono beneficiare di tariffe ridotte o esenzioni nel costo dei parcheggi.